बलिया

नशे में धुत पिता ने एक साल के मासूम का जबड़ा फाड़कर मार डाला, बेटी बोली- पापा ने बाबू को मारा

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां नशे में धुत एक पिता ने अपने 1 साल के मासूम बेटे को जबड़ा फाड़कर मार डाला। आरोपी शराब पीने का आदी है।

2 min read

बलिया

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 05, 2025

Symbolic Image, PC- Patrika

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। बैरिया थाना क्षेत्र के सुरेमनपुर गांव में एक पिता ने नशे की हद पार करते हुए अपने एक साल के मासूम बेटे कीनू की हत्या कर दी। धारदार हथियार से बच्चे का जबड़ा फाड़ दिया, और खून से लथपथ बेटा छटपटाता रहा। भयानक वारदात की चश्मदीद बनी 3 साल की बहन अनन्या ने बताया, 'पापा ने बाबू को मारकर लेटा दिया।' मां रीना तिवारी जब सुबह लौटीं, तो बेटा दम तोड़ चुका था। पुलिस ने आरोपी पिता रुपेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है, और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।

शनिवार को हुआ था विवाद

घटना की शुरुआत शनिवार शाम से हुई। रीना तिवारी ने अपनी तहरीर में बताया कि पति रुपेश घर लौटा तो नशे में धुत था। उसने रीना और ससुर कमलेश तिवारी को गालियां दीं और जमकर मारपीट की। विवाद इतना बढ़ गया कि रीना अपने दोनों बच्चों कीनू (1) और अनन्या (3) के साथ ससुर के साथ मिलकर जान बचाने के लिए गांव के ही कृष्ण कान्त तिवारी के घर भाग गईं। बच्चे घर के कमरे में रहे।

रविवार सुबह फटा मिला बच्चे का जबड़ा

रविवार तड़के करीब 5:30 बजे रीना और ससुर घर लौटे तो भयावह दृश्य देखा। कीनू का मुंह धारदार हथियार से कटा हुआ था, जबड़ा फट चुका था, और वह खून में डूबा छटपटा रहा था। रीना ने बताया, 'बेटी अनन्या से पूछा तो बोली, 'पापा ने रात को बाबू को मारा और बिस्तर पर लेटा दिया।' हम तुरंत बेटे को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं।'

नशे का आदी है रुपेश

जांच में पता चला कि रुपेश तिवारी (30) कोई काम नहीं करता। नशे का आदी होकर गांव में घूमता रहता है। रीना की शादी रुपेश से पांच साल पहले हुई थी, लेकिन वैवाहिक जीवन नर्क बन चुका था। बैरिया क्षेत्र अधिकारी (सीओ) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया, "मां की तहरीर पर हत्या (धारा 302 आईपीसी) का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूछताछ में रुपेश ने अपना जुर्म कबूल लिया है।"

सीओ कुरैशी ने आगे कहा, 'यह पारिवारिक विवाद और नशे का नतीजा लगता है। जांच जारी है, और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी।' गांव वालों का कहना है कि रुपेश का नशा परिवार को तबाह कर रहा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वह मासूम बेटे पर हाथ उठाएगा।

05 Oct 2025 08:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / नशे में धुत पिता ने एक साल के मासूम का जबड़ा फाड़कर मार डाला, बेटी बोली- पापा ने बाबू को मारा

बलिया

उत्तर प्रदेश

