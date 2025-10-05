नशे में धुत पिता ने एक साल के मासूम का जबड़ा फाड़कर मार डाला, बेटी बोली- पापा ने बाबू को मारा

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। बैरिया थाना क्षेत्र के सुरेमनपुर गांव में एक पिता ने नशे की हद पार करते हुए अपने एक साल के मासूम बेटे कीनू की हत्या कर दी। धारदार हथियार से बच्चे का जबड़ा फाड़ दिया, और खून से लथपथ बेटा छटपटाता रहा। भयानक वारदात की चश्मदीद बनी 3 साल की बहन अनन्या ने बताया, 'पापा ने बाबू को मारकर लेटा दिया।' मां रीना तिवारी जब सुबह लौटीं, तो बेटा दम तोड़ चुका था। पुलिस ने आरोपी पिता रुपेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है, और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।