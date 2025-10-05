Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

सनातन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा- गोंडा में गरजे महंत मिथिलेश नाथ योगी

गोंडा पहुंचे देवीपाटन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत मिथिलेश नाथ योगी ने एक निजी शोरूम का उद्घाटन करते हुए बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ को "सनातन की हुंकार" बताते हुए कहा- अब कोई भी सनातन को क्षति नहीं पहुंचा सकता।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 05, 2025

Gonda

देवीपाटन मंदिर के महंत फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में देवीपाटन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत मिथिलेश नाथ योगी रविवार को गोंडा पहुंचे। जहां उन्होंने एक निजी शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने महंत से आशीर्वाद भी लिया।

पत्रकारों से बातचीत में महंत मिथिलेश नाथ योगी ने कहा कि “भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सनातन धर्म की गौरवगाथा पूरे देश में गूंज रही है। महंत ने कहा कि योगी जी ने जिस तरह सनातन की रक्षा के लिए हुंकार भरी है। उस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए।

अब सनातन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता

उन्होंने समाज में फैली विकृत मानसिकताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि अब सरकारें भी ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं। इसलिए “कोई भी सनातन को क्षति नहीं पहुंचा सकता। सिर तन से जुदा” जैसे बयानों पर महंत ने कहा कि यह किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए — “धर्म के नाम पर हिंसा या धमकी देना गलत है, और ऐसी मानसिकता का विरोध किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र से मिली धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन सरकार कार्रवाई करती है। योगी जी हमारे बड़े धर्मगुरु हैं। उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी निंदनीय है। महंत ने अंत में कहा कि रामराज्य का अर्थ है। बहन-बेटियों, व्यापारियों और आम जनता की सुरक्षा। “यदि कोई इसे नहीं समझता, तो उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / सनातन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा- गोंडा में गरजे महंत मिथिलेश नाथ योगी

