सनातन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा- गोंडा में गरजे महंत मिथिलेश नाथ योगी

उन्होंने समाज में फैली विकृत मानसिकताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि अब सरकारें भी ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं। इसलिए “कोई भी सनातन को क्षति नहीं पहुंचा सकता। सिर तन से जुदा” जैसे बयानों पर महंत ने कहा कि यह किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए — “धर्म के नाम पर हिंसा या धमकी देना गलत है, और ऐसी मानसिकता का विरोध किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र से मिली धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन सरकार कार्रवाई करती है। योगी जी हमारे बड़े धर्मगुरु हैं। उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी निंदनीय है। महंत ने अंत में कहा कि रामराज्य का अर्थ है। बहन-बेटियों, व्यापारियों और आम जनता की सुरक्षा। “यदि कोई इसे नहीं समझता, तो उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है।