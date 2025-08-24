Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलिया

BJP नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा…पहले इंजीनियर को जूतों से पीटा…फिर पुलिस से धक्कामुक्की, घसीटते हुए पुलिस ने गाड़ी में बिठाया

बलिया में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ BJP के एक नेता द्वारा मारपीट करने का आरोप लगा है, मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता की जूता से पिटाई करने की कोशिश करते हैं।

बलिया

anoop shukla

Aug 24, 2025

Up news, ballia
फोटो सोर्स: पत्रिका, बीजेपी नेता और पुलिस में धक्का मुक्की

बलिया में रविवार को भी बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर का ड्रामा चला, बता दें कि इंजीनियर को जूते से पीटने वाले BJP नेता मुन्ना बहादुर को सीने में दर्द की शिकायत पर पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरी चेकिंग के बाद पुलिस मुन्ना को गाड़ी में बैठाने लगी। मुन्ना ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। इस बीच बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। काफी हो हल्ला के बाद पुलिस मुन्ना को घसीटते हुए गाड़ी के पास ले गई। कुछ देर हंगामे के बाद मुन्ना गाड़ी में बैठ गया। जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।

बिजली न आने की शिकायत पर इंजीनियर को चप्पल से पीटा

बता दें कि शनिवार को बिजली विभाग के इंजीनियर श्रीलाल सिंह और BJP कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह के लिए जमकर बवाल हुआ था। बिजली न आने की शिकायत को लेकर मुन्ना, श्रीलाल सिंह के ऑफिस पहुंचा था। वहां बातचीत के दौरान ही विवाद बढ़ गया और मुन्ना बहादुर ने इंजीनियर पर जूता चला दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इंजीनियर श्रीलाल सिंह का आरोप है कि मुन्ना अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके ऑफिस में घुसे और जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की।

ये भी पढ़ें

राज्यपाल करेंगी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता, यूनिवर्सिटी में करेंगी करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

BJP नेता का आरोप…इंजीनियर ने की बदतमीजी

इस पूरे मामले में BJP नेता मुन्ना बहादुर का आरोप है कि बिजली कटौती को लेकर इंजीनियर से शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन इंजीनियर इसी बात को लेकर उखाड़ गए और कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने लगे। नेता का कहना है ऑफिस में तैनात कर्मचारियों ने उन पर हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गए। उनका कहना है कि ऑफिस में कैमरा लगा, उसकी सही तरीके से जांच की जाए तो सच सामने आ जाएगा।

पुलिस ने इंजीनियर की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा

इस पूरे मामले को लेकर सीओ सिटी श्यामाकांत ने बताया कि इंजीनियर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित का मेडिकल कराया गया। मुन्ना बहादुर के खिलाफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रविवार को मुन्ना बहादुर को जिला अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जाएगा।

ये भी पढ़ें

अपराध गोष्ठी में टॉपर बनकर चमके कई थाने-चौकियां, एसएसपी ने बांटे इनाम, ये हुए सम्मानित
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 08:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / BJP नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा…पहले इंजीनियर को जूतों से पीटा…फिर पुलिस से धक्कामुक्की, घसीटते हुए पुलिस ने गाड़ी में बिठाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.