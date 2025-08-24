BJP नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा…पहले इंजीनियर को जूतों से पीटा…फिर पुलिस से धक्कामुक्की, घसीटते हुए पुलिस ने गाड़ी में बिठाया

बलिया में रविवार को भी बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर का ड्रामा चला, बता दें कि इंजीनियर को जूते से पीटने वाले BJP नेता मुन्ना बहादुर को सीने में दर्द की शिकायत पर पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरी चेकिंग के बाद पुलिस मुन्ना को गाड़ी में बैठाने लगी। मुन्ना ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। इस बीच बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। काफी हो हल्ला के बाद पुलिस मुन्ना को घसीटते हुए गाड़ी के पास ले गई। कुछ देर हंगामे के बाद मुन्ना गाड़ी में बैठ गया। जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।
बता दें कि शनिवार को बिजली विभाग के इंजीनियर श्रीलाल सिंह और BJP कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह के लिए जमकर बवाल हुआ था। बिजली न आने की शिकायत को लेकर मुन्ना, श्रीलाल सिंह के ऑफिस पहुंचा था। वहां बातचीत के दौरान ही विवाद बढ़ गया और मुन्ना बहादुर ने इंजीनियर पर जूता चला दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इंजीनियर श्रीलाल सिंह का आरोप है कि मुन्ना अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके ऑफिस में घुसे और जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की।
इस पूरे मामले में BJP नेता मुन्ना बहादुर का आरोप है कि बिजली कटौती को लेकर इंजीनियर से शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन इंजीनियर इसी बात को लेकर उखाड़ गए और कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने लगे। नेता का कहना है ऑफिस में तैनात कर्मचारियों ने उन पर हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गए। उनका कहना है कि ऑफिस में कैमरा लगा, उसकी सही तरीके से जांच की जाए तो सच सामने आ जाएगा।
इस पूरे मामले को लेकर सीओ सिटी श्यामाकांत ने बताया कि इंजीनियर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित का मेडिकल कराया गया। मुन्ना बहादुर के खिलाफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रविवार को मुन्ना बहादुर को जिला अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जाएगा।