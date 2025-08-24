BJP नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा…पहले इंजीनियर को जूतों से पीटा…फिर पुलिस से धक्कामुक्की, घसीटते हुए पुलिस ने गाड़ी में बिठाया

बलिया में रविवार को भी बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर का ड्रामा चला, बता दें कि इंजीनियर को जूते से पीटने वाले BJP नेता मुन्ना बहादुर को सीने में दर्द की शिकायत पर पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरी चेकिंग के बाद पुलिस मुन्ना को गाड़ी में बैठाने लगी। मुन्ना ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। इस बीच बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। काफी हो हल्ला के बाद पुलिस मुन्ना को घसीटते हुए गाड़ी के पास ले गई। कुछ देर हंगामे के बाद मुन्ना गाड़ी में बैठ गया। जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।