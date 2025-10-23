Jyoti Singh: पति से दूरी या राजनीतिक चाल? पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने हलफनामे में खुद को कहा ‘परित्यक्त नारी

हलफनामे में ज्योति सिंह ने अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण भी दिया है। अब सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई है कि ये संपत्तियां उन्होंने स्वयं अर्जित की हैं, मायके से मिली हैं या फिर पवन सिंह से जुड़े संसाधनों से प्राप्त हुई हैं। जानकारों का कहना है कि इन विवरणों का असर उनके द्वारा दायर किए गए मेन्टेनेंस केस पर भी पड़ सकता है।

ज्योति सिंह का नामांकन न केवल काराकाट सीट के लिए राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। बल्कि यह कदम वैवाहिक रिश्तों और महिला की स्वतंत्र पहचान पर भी नई बहस छेड़ गया है।