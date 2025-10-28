ज्योति सिंह ने चुनावी हलफनामा में नहीं दिया पावर स्टार पवन सिंह का नाम, बताई ये वजह

फोटो सोर्स- 'X' पवन सिंह ज्योति सिंह
Power Star Pawan Singh vs Jyoti Singh ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। वह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन के वक्त दिए गया उनका हालतनामा चर्चा का विषय बना है। जिसमें उन्होंने पति के नाम की जगह 'परित्यक्त' शब्द का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शादी के बाद से ही यह स्थिति बनी हुई है। और भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। बोली उन्हें पवन सिंह के संपत्ति के विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। ज्योति सिंह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी है। जिनका संबंध विच्छेद का मामला अदालत में चल रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही ज्योति सिंह ने हलफनामा में अपने पति का नाम न देने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि उनके किसी दस्तावेज़ में पति पवन सिंह का नाम नहीं लिखा है। सारे दस्तावेज में उनके पापा का नाम लिखा है।
पति के नाम की जगह परित्यक्त लिखा
ज्योति सिंह ने बताया कि उन्होंने पति का नाम कहीं नहीं चढ़ाया है। और यदि हलफनामा में पति के नाम की जगह पवन सिंह लिखती तो उनकी संपत्ति के विषय में भी हमें जानकारी देनी होती और यह जानकारी उनके पास नहीं है। इसलिए मैंने पति के नाम की जगह परित्यक्त (जिसे पति ने छोड़ दिया हो) लिखा है।
ज्योति सिंह को चुनावी कैंपेन में आर्थिक तंगी भी हो रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपना क्यूआर कोड इंस्टा पर शेयर किया और लोगों से मदद की अपील की। ज्योति सिंह के समर्थकों ने उनकी अपील को स्वीकार किया और क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना शुरू किया।
ज्योति सिंह ने बताया कि उनकी अपील को समर्थकों ने स्वीकार किया और क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट किया। लेकिन लगातार पेमेंट आने के कारण उनका अकाउंट क्रैश हो गया। कुछ समय के लिए ब्लॉक हो गया था। वही उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। इसके बाद अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया।
