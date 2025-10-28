ज्योति सिंह ने चुनावी हलफनामा में नहीं दिया पावर स्टार पवन सिंह का नाम, बताई ये वजह

Power Star Pawan Singh vs Jyoti Singh ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। वह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन के वक्त दिए गया उनका हालतनामा चर्चा का विषय बना है। जिसमें उन्होंने पति के नाम की जगह 'परित्यक्त' शब्द का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शादी के बाद से ही यह स्थिति बनी हुई है। और भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। बोली उन्हें पवन सिंह के संपत्ति के विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। ज्योति सिंह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी है। जिनका संबंध विच्छेद का मामला अदालत में चल रहा है।