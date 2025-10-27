28 और 31 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में अवकाश घोषित, जानें वजह

जिले में गंगा घाट शुक्लागंज स्थिति बालू घाट, मिश्रा घाट, आवास विकास कॉलोनी, शेखपुर बड़ी नहर, बीघापुर के लाल खेड़ा, बांगरमऊ के गंगा नदी तट पर स्थित नानामऊ घाट में छठ पूजा मनाई जाने की व्यवस्था की गई है। पिछले कई दिनों से पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। पूजा की पवित्रता और सुरक्षा को बनाए रखने की व्यवस्था की जा रही है। सहित अन्य भागों में छठ पूजा करने के लिए विशेष घाट बनाए गए हैं। आवास विकास के लिली पार्क में छठ पूजा मनाये जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन गंगा नदी के तट पर उभरने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।‌ गंगा नदी के तट पर नाव के अतिरिक्त गोताखोरों को भी लगाया गया है।