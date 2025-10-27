Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

28 और 31 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में अवकाश घोषित, जानें वजह

School government office closed बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में चलने वाले सभी विद्यालय कल 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे।‌ बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका में 28 अक्टूबर को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 27, 2025

गंगा घाट का निरीक्षण करते पुलिस अधीक्षक व अन्य (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

government office and school closed उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आगामी 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही 31 अक्टूबर शुक्रवार को भी विद्यालय बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है। इसे अतिरिक्त 5 नवंबर और 24 नवंबर को भी विद्यालय बंद रहेंगे। जिला प्रशासन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 28 अक्टूबर को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 31 अक्टूबर को भी सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

अवकाश तालिका में दी गई जानकारी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सभी सरकारी विद्यालय आगामी 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे। इस दिन महापर्व छठ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 28 अक्टूबर को मंगलवार को महापर्व छठ पूजा के अवसर पर सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। जारी आदेश के अनुसार परिषद से नियंत्रित विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में कल अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका में भी 28 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में है। सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती और आचार्य नरेंद्र देव जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को भी अवकाश घोषित किया गया है।

गंगा घाट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

जिले में गंगा घाट शुक्लागंज स्थिति बालू घाट, मिश्रा घाट, आवास विकास कॉलोनी, शेखपुर बड़ी नहर, बीघापुर के लाल खेड़ा, बांगरमऊ के गंगा नदी तट पर स्थित नानामऊ घाट में छठ पूजा मनाई जाने की व्यवस्था की गई है। पिछले कई दिनों से पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। पूजा की पवित्रता और सुरक्षा को बनाए रखने की व्यवस्था की जा रही है। सहित अन्य भागों में छठ पूजा करने के लिए विशेष घाट बनाए गए हैं। आवास विकास के लिली पार्क में छठ पूजा मनाये जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन गंगा नदी के तट पर उभरने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।‌ गंगा नदी के तट पर नाव के अतिरिक्त गोताखोरों को भी लगाया गया है।

27 Oct 2025 04:26 pm

