‘सपा चिंतित है परलोक से वापस लाकर उनका नाम कैसे जुड़वाएं’, ओपी राजभर बोले- कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन

महिला आरक्षण विधेयक पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "देश में आधी आबादी महिलाओं की है और किसी भी पार्टी ने उनके बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने उनके बारे में सोचा है तो वे देश के PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। लंबे समय तक इस पर सदन में सिर्फ चर्चा हुई, लेकिन इसे पारित करने का साहस नहीं हुआ। महिलाओं को इससे बहुत लाभ होगा। जिस सदन में एक तिहाई महिलाएं होंगी, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी।"