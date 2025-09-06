पंचायत का अनोखा फरमानः प्रधान ने जारी किया प्रमाणपत्र’, 3 माह की दुल्हन प्रेमी संग रहने को आज़ाद

मामला दरअसल गांव की उस नवविवाहिता का है। जिसकी शादी बीते 28 मई को सीताकुंड परसिया के रहने वाले अन्नू के रूप में मुकेश से हुई थी। सबकुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन अन्नू के प्रेम प्रसंग की खबर ने शादीशुदा जिंदगी को हिला कर रख दिया। 31 अगस्त की रात अन्नू अपने प्रेमी अनीश कुमार पुत्र विश्वकर्मा के साथ पकड़ी गई। अचानक ससुराल में हंगामा मच गया। रातभर कहासुनी चलती रही।