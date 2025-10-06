‘पापा, मत मारो मुझे…’ कहता रहा मासूम, पर राक्षस पिता ने काट डाला जबड़ा हुई मौत

जानकारी के अनुसार आरोपी रूपेश तिवारी पिछले तीन महीनों से पत्नी रीना तिवारी पर चरित्र संदेह जताकर आए दिन शराब के नशे में उसे मारता-पीटता था। शनिवार की देर शाम भी वह नशे में घर लौटा और पत्नी से झगड़ा करने लगा। स्थिति बिगड़ने पर पत्नी रीना और उसके पिता कमलेश तिवारी किसी तरह भागकर पड़ोसी के घर में शरण ले ली, जबकि तीन वर्षीय बेटी अनन्या और एक वर्षीय बेटा किन्नू घर में ही रह गए। इसी दौरान रूपेश ने गुस्से में आकर गंड़ासे से छोटे बेटे पर वार कर दिया। वार इतना भयानक था कि बच्चे का जबड़ा कट गया। वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। सुबह जब पत्नी और पड़ोसी घर लौटे तो बच्चे को खून से सना पड़ा देखकर चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में मासूम को सीएचसी ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां रीना तिवारी अपने बेटे की मौत के बाद बेसुध हो गई। पूरे गांव में इस दर्दनाक घटना को लेकर मातम पसरा हुआ है।