प्रेमी ने शादी से किया इंकार तो प्रेमिका ने घरवालों के साथ मिलकर किया ऐसा कांड, हो गई मौत

उन्होंने आगे बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला युवक भुवनेश्वर में रहता है, उसी ने फोन कर बुलाया और घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है, इसके लिए टीम का भी गठन किया जा रहा है।