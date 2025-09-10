प्रेमी ने शादी से किया इंकार तो प्रेमिका ने घरवालों के साथ मिलकर किया ऐसा कांड, हो गई मौत

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया में शादी से इनकार करने पर एक प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रेमी पर ज्वलनशील पदार्थ से हमला करा दिया, जिससे वह झुलस गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया, "4 सितंबर की शाम को एक बस्ती से शिकायत मिली कि उसी इलाके के राजकुमार नाम के एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने तेजाब से हमला किया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। संदिग्धों की जांच की गई। घायल राजकुमार को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में वाराणसी रेफर कर दिया गया।"
उन्होंने बताया कि वाराणसी में कुछ दिन इलाज चलने के बाद, वह किन्हीं कारणों से वापस बलिया आ गया और यहीं अपना इलाज करा रहा था। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक के परिजनों ने अब जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ओमवीर सिंह ने बताया कि मृतक युवक की पहचान बांसडीह थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव के रहने वाले राजकुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि राजकुमार का मनियर थाना क्षेत्र की एक लड़की से रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन राजकुमार शादी के लिए तैयार नहीं था। इसी बात से नाराज होकर प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।
उन्होंने आगे बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला युवक भुवनेश्वर में रहता है, उसी ने फोन कर बुलाया और घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है, इसके लिए टीम का भी गठन किया जा रहा है।