भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? मनोज तिवारी ने बताई वजह, पत्नी ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से मांगी मदद

मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि एनडीए 175 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। उन्होंने कहा, “लोगों में जबरदस्त उत्साह है, विकास दिख रहा है। 60 लाख से अधिक लोगों को पीएम आवास मिल चुका है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है। कि राज्य का भविष्य एनडीए के साथ ही सुरक्षित है। इधर, ज्योति सिंह चुनाव प्रचार में जुटी हैं। और उन्होंने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव से मदद की अपील की है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या पवन सिंह प्रचार में साथ आएंगे। तो उन्होंने कहा, “इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारा कोई संपर्क नहीं है। इसलिए मुझे खुद नहीं पता कि वो मेरा साथ देंगे या नहीं। लेकिन मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। उम्मीद करती हूं कि वो भी मेरा साथ देंगे।