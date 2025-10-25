भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? मनोज तिवारी ने बताई वजह, पत्नी ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से मांगी मदद

चुनाव प्रचार करती हुई ज्योति सिंह फोटो सोर्स इंस्टाग्राम अकाउंट
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस समय बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। वहीं, पवन सिंह ने खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने अपनी वजह सार्वजनिक नहीं की थी।
अब इस मामले पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह विधानसभा नहीं, बल्कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तिवारी ने बताया, “2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को आसनसोल से हमने ही टिकट दिलवाया था। आगे भी हम उन्हें सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे।
मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि एनडीए 175 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। उन्होंने कहा, “लोगों में जबरदस्त उत्साह है, विकास दिख रहा है। 60 लाख से अधिक लोगों को पीएम आवास मिल चुका है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है। कि राज्य का भविष्य एनडीए के साथ ही सुरक्षित है। इधर, ज्योति सिंह चुनाव प्रचार में जुटी हैं। और उन्होंने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव से मदद की अपील की है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या पवन सिंह प्रचार में साथ आएंगे। तो उन्होंने कहा, “इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारा कोई संपर्क नहीं है। इसलिए मुझे खुद नहीं पता कि वो मेरा साथ देंगे या नहीं। लेकिन मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। उम्मीद करती हूं कि वो भी मेरा साथ देंगे।
ज्योति सिंह ने बताया कि उनकी खेसारी लाल यादव से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा, “खेसारी भइया ने मुझसे कहा कि जहां भी मेरी जरूरत हो, बताइएगा। मैं आऊंगा। अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि प्रचार के लिए एक दिन का समय जरूर दें। कुछ दिन पहले ज्योति सिंह ने चुनावी खर्च के लिए जनता से आर्थिक मदद की अपील भी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बैंक अकाउंट नंबर साझा करते हुए लिखा था कि “राम और कृष्ण को भी समाज ने परखा, मैं तो एक साधारण महिला हूं।” हालांकि बाद में उन्होंने यह पोस्ट हटा दी।
उनकी इस अपील पर सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिले। कुछ यूजर्स ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पैसे भेजे हैं। जबकि कई लोगों ने तंज कसा कि “जब उम्मीदवार को फंड के लिए अपील करनी पड़े। तो समझिए व्यवस्था कैसी है। एक यूजर ने लिखा, “मैं मदद करता। लेकिन पवन भइया से गद्दारी नहीं कर सकता।
