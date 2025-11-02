Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

आजादी के इतने सालों बाद भी परिवार के बाहर एक भी नेता पैदा नहीं कर पाई कांग्रेस: मंत्री दयाशंकर सिंह

UP Politics: मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी परिवार के बाहर एक भी नेता कांग्रेस पैदा नहीं कर पाई है।

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Harshul Mehra

Nov 02, 2025

what dayashankar singh say about akhilesh yadav and rahul gandhi

मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) पर जमकर निशाना साधा। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि RSS एक राष्ट्रवादी संगठन है।

'कांग्रेस, सपा और RJD परिवार द्वारा संचालित'

उन्होंने कहा कि RSS की शाखा में कोई एक दिन पहुंच जाता है तो वह देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी राष्ट्रवादी संस्था पर विपक्ष का बयान खेदजनक है। राष्ट्रवाद से प्रेरित युवा RSS की शाखाओं से ट्रेनिंग लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और RJD तीनों पार्टियां परिवार द्वारा संचालित पार्टियां हैं। ये परिवार के भीतर जो भी निर्णय लेते हैं, उसे ही सही मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजादी के इतने सालों बाद भी अपने परिवार के बाहर एक भी नेता पैदा नहीं कर पाई है।

'PM मोदी के नेतृत्व में हो रहा विकास बिहार की जनता को पसंद'

वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ‘जननायक’ विवाद को लेकर उन्होंने कांग्रेस, RJD और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा तीनों पार्टियां परिवार आधारित हैं। परिवार के लोग ही ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हैं। इनसे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता को CM नीतीश कुमार और PM मोदी के नेतृत्व में हो रहा विकास पसंद है।

'जननायक कहलाए जाने से कोई जननायक नहीं बनता'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि परिवार का पोषण करने वाली पार्टी कुछ भी कह सकती है। RJD के कार्यकर्ता तेजस्वी को नायक कहेंगे, और कांग्रेस और SP के कार्यकर्ता राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जननायक कहेंगे। इन परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को यह समझना होगा कि जननायक कहलाए जाने से कोई जननायक नहीं बनता, यह उपमा जनता देती है। उन्होंने बिहार की NDA सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार की जनता CM नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करती है। PM मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में विकास हो रहा है।

ये भी पढ़ें

रोहिणी ने MP चंद्रशेखर के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा! फिर भी केस नहीं हुआ दर्ज; सांसद को राहत
बिजनोर
MP Chandrashekhar And Rohini Dispute Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

राहुल गांधी

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 12:38 pm

Published on:

02 Nov 2025 12:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / आजादी के इतने सालों बाद भी परिवार के बाहर एक भी नेता पैदा नहीं कर पाई कांग्रेस: मंत्री दयाशंकर सिंह

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: बलिया में बारिश बनी आफत: पुरानी दीवार ढही, दो सगे भाई समेत तीन किशोर घायल

Ballia news
बलिया

Ballia News: प्रधानाध्यापिका ने शिक्षक पर लगाया जाति सूचक शब्दों एवं जन से मारने की धमकी का आरोप

Ballia news
बलिया

बिहार चुनाव में महागठबंधन को दिखाई दे रही हार, इसलिए बढ़ रही परेशानी : दानिश आजाद अंसारी

बलिया

Ballia News: छठ महापर्व पर कार्बाइड गन ने छीनी किशोर की आंखों की रोशनी, खुशियों पर लगा ग्रहण

Ballia news
बलिया

Ballia News: बलिया में बकरी के बच्चों को लेकर खूनी संघर्ष, एक हत्या

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.