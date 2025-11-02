आजादी के इतने सालों बाद भी परिवार के बाहर एक भी नेता पैदा नहीं कर पाई कांग्रेस: मंत्री दयाशंकर सिंह

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि परिवार का पोषण करने वाली पार्टी कुछ भी कह सकती है। RJD के कार्यकर्ता तेजस्वी को नायक कहेंगे, और कांग्रेस और SP के कार्यकर्ता राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जननायक कहेंगे। इन परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को यह समझना होगा कि जननायक कहलाए जाने से कोई जननायक नहीं बनता, यह उपमा जनता देती है। उन्होंने बिहार की NDA सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार की जनता CM नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करती है। PM मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में विकास हो रहा है।