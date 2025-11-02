रोहिणी ने MP चंद्रशेखर के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा! फिर भी केस नहीं हुआ दर्ज; सांसद को राहत

ACJAM नेहा मित्तल ने कहा कि धारा 175(3) BNSS के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए यह जरूरी है कि शिकायतकर्ता शपथ पर ना सिर्फ मामले के तथ्य बताए, बल्कि यह भी स्पष्ट करे कि उसने पुलिस से धारा 154(1) और 154(3) CRPC (या BNSS की धारा 173(4)) के तहत संपर्क किया था। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को शपथ पर मामले के तथ्य बताने के साथ-साथ यह भी बताना होगा कि उसने पुलिस अधिकारियों से धारा 154(1), 154(3) CRPC या 173(4) BNSS के तहत मदद मांगी थी। कोर्ट ने आगे कहा कि इस आवेदन में धारा 154(3) CRPC या 173(4) BNSS का पालन करने का कोई जिक्र नहीं है।