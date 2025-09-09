50 NHM कर्मचारियों ने अपने खून से CM साय को लिखा पत्र, 22वें दिन भी बैठे हड़ताल पर… आज जल सत्याग्रह

CG Strike: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एनएचएम कर्मचारियों का नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को हड़ताल पर बैठे लगभग 50 कर्मचारियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को पत्र लिखा। कर्मचारियों ने इन पत्रों में अपनी सभी मांगों को अलग-अलग कार्ड पर उल्लेखित कर पोस्ट किया है।