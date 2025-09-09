50 NHM कर्मचारियों ने अपने खून से CM साय को लिखा पत्र, 22वें दिन भी बैठे हड़ताल पर… आज जल सत्याग्रह

CG Strike: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एनएचएम कर्मचारियों का नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को हड़ताल पर बैठे लगभग 50 कर्मचारियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को पत्र लिखा। कर्मचारियों ने इन पत्रों में अपनी सभी मांगों को अलग-अलग कार्ड पर उल्लेखित कर पोस्ट किया है।
एनएचएम कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष खिलेश साहू ने बताया कि अब आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को जल सत्याग्रह किया जाएगा और जब तक शासन लिखित आदेश में मांगों को पूरा नहीं करता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
साहू ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत वादा किया था कि 100 दिन में कमेटी का गठन कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान और नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन 20 माह से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।