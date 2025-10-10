सुनसान घर से निकला खून का राज! कोटवारिन की हत्या कर लूटे जेवर, हाथ से ऐंठी नहीं निकल रही थी तो कलाई काट दी…

ग्राम रानीतराई में कोटवारिन 65 वर्षीय देवबती महार के अंधे कत्ल को पुलिस ने सुलझा लिया है। महिला की हत्या आदतन चोर गोलू उर्फ महेंद्र साहू पिता मेमलाल साहू (25) पता रानीतराई रोड पुलिस चौकी सुरगी जिला राजनांदगांव और महेन्द्र कुमार साहू पिता मेघनाथ साहू (28) पता रानीतराई थाना देवरी ने किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। हत्या लूट की नीयत से की गई। महिला के घर से आरोपियों ने नगद 24 हजार व चांदी के जेवरात की लूट की थी। महिला की कलाई से चांदी की ऐंठी नहीं निकली तो हंसिया से हाथ काट दिया।