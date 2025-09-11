Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

किसानों के खाते में नहीं आई भूमि क्षतिपूर्ति की राशि, आंदोलन की दी चेतावनी, जानें पूरी खबर…

CG News: बालोद जिले में 132 केवी गुरुर द्वितीय सर्किट विद्युत परिषण लाइन निर्माण के तहत प्रभावित होने वाले ग्रामीणों ने भूमि क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाने की मांग को लेकर जनदर्शन में संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त मांगपत्र सौंपा।

बालोद

Shradha Jaiswal

Sep 11, 2025

किसानों के खाते में नहीं आई भूमि क्षतिपूर्ति की राशि, आंदोलन की दी चेतावनी, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)
किसानों के खाते में नहीं आई भूमि क्षतिपूर्ति की राशि, आंदोलन की दी चेतावनी, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 132 केवी गुरुर द्वितीय सर्किट विद्युत परिषण लाइन निर्माण के तहत प्रभावित होने वाले ग्रामीणों ने भूमि क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाने की मांग को लेकर जनदर्शन में संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त मांगपत्र सौंपा। बताया गया कि प्रभावित किसानों की राशि एचडीएफसी बैंक बालोद के खाते में 19 फरवरी को भुगतान के लिए संबंधित विभाग ने जमा की जा चुकी है।

CG News: जनदर्शन में शिकायत

राजस्व विभाग ने प्रभावित किसानों के बैंक पासबुक की जानकारी व अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करा लेने के बाद भी लगभग 6 माह से राशि प्रभावित किसानों के खाते में नहीं आई है। प्रभावित किसानों की मांग है कि एक सप्ताह में राशि नहीं आने की स्थिति में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

ये भी पढ़ें

CG News: आंदोलन खत्म! मितानिनों की बड़ी जीत… अब मिलेगा 50% ज्यादा मानदेय
रायपुर
मितानिनों को मिलेगा 50% ज्यादा मानदेय (Photo source- Patrika)

शिकायत पत्र सौंपने वालों में तुलाराम साहू, नपूराम, चंद्रकुमार पटेल, घनसाम सिन्हा, संतोष कुमार, पुरानिकराम, राम, गणेश साहू, वेदूराम साहू, अशोक कुमार साहू, संतोष धनकर, देवराज, युवराज धनकर, फिरतुराम आदि उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 03:35 pm

Published on:

11 Sept 2025 03:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / किसानों के खाते में नहीं आई भूमि क्षतिपूर्ति की राशि, आंदोलन की दी चेतावनी, जानें पूरी खबर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.