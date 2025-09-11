किसानों के खाते में नहीं आई भूमि क्षतिपूर्ति की राशि, आंदोलन की दी चेतावनी, जानें पूरी खबर…

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 132 केवी गुरुर द्वितीय सर्किट विद्युत परिषण लाइन निर्माण के तहत प्रभावित होने वाले ग्रामीणों ने भूमि क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाने की मांग को लेकर जनदर्शन में संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त मांगपत्र सौंपा। बताया गया कि प्रभावित किसानों की राशि एचडीएफसी बैंक बालोद के खाते में 19 फरवरी को भुगतान के लिए संबंधित विभाग ने जमा की जा चुकी है।
राजस्व विभाग ने प्रभावित किसानों के बैंक पासबुक की जानकारी व अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करा लेने के बाद भी लगभग 6 माह से राशि प्रभावित किसानों के खाते में नहीं आई है। प्रभावित किसानों की मांग है कि एक सप्ताह में राशि नहीं आने की स्थिति में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
शिकायत पत्र सौंपने वालों में तुलाराम साहू, नपूराम, चंद्रकुमार पटेल, घनसाम सिन्हा, संतोष कुमार, पुरानिकराम, राम, गणेश साहू, वेदूराम साहू, अशोक कुमार साहू, संतोष धनकर, देवराज, युवराज धनकर, फिरतुराम आदि उपस्थित थे।