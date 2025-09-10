CG News: आंदोलन खत्म! मितानिनों की बड़ी जीत… अब मिलेगा 50% ज्यादा मानदेय

CG News: चूंकि पूर्व में संचालित संस्था का कार्य समाप्त हो गया है। अत: मितानिनों की सुविधा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एसएचआरसी का गठन किया गया है। इसके सामान्य सभा के अध्यक्ष सचिव स्वास्थ्य एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कमिश्नर हैं। इसके माध्यम से मितानिन कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। बैठक में संघ के प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ हैल्थ कमिश्नर डॉ. प्रियंका शुक्ला व मितानिन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ अजय शंकर कन्नौजे उपस्थित रहे।