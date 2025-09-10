CG News: आंदोलन खत्म! मितानिनों की बड़ी जीत… अब मिलेगा 50% ज्यादा मानदेय

CG News: मितानिनों के मानदेय में 50 फीसदी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस आश्वासन के बाद मितानिनों ने मंगलवार को आंदोलन को खत्म कर दिया। वे स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से मिलकर अपनी मांगों के बारे में चर्चा की। कटारिया ने बताया कि मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की। आरओपी में प्रशिक्षकों के लिए 16 रुपए प्रतिदिन, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर के लिए 23 रुपए प्रतिदिन भत्ता देने पर भी चर्चा की गई। वहीं, ब्लॉक समन्वयक के लिए 1875 रुपए निर्धारित किए जाने की मांग की गई।
CG News: चूंकि पूर्व में संचालित संस्था का कार्य समाप्त हो गया है। अत: मितानिनों की सुविधा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एसएचआरसी का गठन किया गया है। इसके सामान्य सभा के अध्यक्ष सचिव स्वास्थ्य एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कमिश्नर हैं। इसके माध्यम से मितानिन कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। बैठक में संघ के प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ हैल्थ कमिश्नर डॉ. प्रियंका शुक्ला व मितानिन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ अजय शंकर कन्नौजे उपस्थित रहे।