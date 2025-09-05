16000 एनएचएम कर्मियों का सामूहिक इस्तीफा, मितानिनों ने 3 घंटे किया चक्काजाम

कर्मचारियों का कहना है कि सामूहिक इस्तीफे के बाद भी मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करते रहेंगे। वे संविलियन, ग्रेड पे बढ़ाने व 27 फीसदी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 18 अगस्त से आंदोलन के कारण ग्रामीण इलाकों व राजधानी के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों का इलाज ठप है।