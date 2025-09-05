16000 एनएचएम कर्मियों का सामूहिक इस्तीफा, मितानिनों ने 3 घंटे किया चक्काजाम

NHM workers strike: नेशनल हैल्थ मिशन (एनएचएम) के 16 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने गुरुवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया। यह कदम उन्होंने बुधवार को बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों के विरोध में उठाया है।
कर्मचारियों का कहना है कि सामूहिक इस्तीफे के बाद भी मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करते रहेंगे। वे संविलियन, ग्रेड पे बढ़ाने व 27 फीसदी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 18 अगस्त से आंदोलन के कारण ग्रामीण इलाकों व राजधानी के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों का इलाज ठप है।
NHM workers strike: छुरा/पांडुका/सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए मानदेय बढ़ाने जैसी मांगों पर मितानिनों ने गुरुवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। ये गरियाबंद के पांचों ब्लॉक से पैदल ही सीएम आवास घेरने रायपुर निकलीं थीं।
बैरिकेडिंग कर इन्हें शहरी, नगरीय और ग्रामीण सीमाओं के बाहर जाने से रोक दिया गया। ऐसे में आक्रोशित महिलाएं सड़क पर ही धरना देने लगीं। गरियाबंद में तिरंगा चौक, तो पांडुका में मेन रोड पर बैठी महिलाओं की वजह से नेशनल हाईवे पर तीन घंटे तक जाम लगा रहा।