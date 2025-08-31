NHM कर्मियाें की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, ‘मोदी की गारंटी खोज अभियान’ किया शुरू

कर्मचारियों ने कहा कि ’’मोदी की गारंटी खोज अभियान’’ के तहत बस्तर जिले के कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर जाकर व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता के साथ अपनी मांगों और समस्याओं को साझा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से पूछा कि ’’मोदी की गारंटी’’ का वादा कहां गायब हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है, लेकिन यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।