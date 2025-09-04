चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन का फैसला, 9 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी बड़ी रैली

CG Politics: प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित धांधली और चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। बुधवार को राजीव भवन में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 सितंबर को बिलासपुर में वोट चोरी-गद्दी छोड़ रैली आयोजित करने का निर्णय लिया। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई।
बैज ने जिला अध्यक्षों के साथ रणनीति बनाई और संगठनात्मक कमेटियों के गठन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायतों पर भी मंथन हुआ, जिसमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया।
राजीव भवन में बुधवार को बैठक में संगठन सृजन के तहत मंडल, सेक्टर कमेटियों के गठन पर भी चर्चा एवं समीक्षा, संगठन सृजन के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष नियुक्ति पर चर्चा की गई। साथ ही बस्तर संभाग में आई भीषण प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से राहत पर चर्चा हुई।
प्रदेश में रासायनिक उवर्रक-यूरिया एवं डीएपी की कमी से किसानों को हो रही परेशानी पर चर्चा, पिछले महीनों के विभिन्न मुद्दों संविधान बचाओ रैली, बिजली न्याय, शिक्षा न्याय के तहत संपन्न धरना, प्रदर्शन कार्यक्रमों के प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।
बैज ने बताया कि जिला कांग्रेस अध्यक्षों, प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक हुई है। प्रमुख रूप से अभी पूरे प्रदेश में संगठन सृजन का काम चल रहा है जिसमें मंडल और सेक्टर कमेटियां बन रही हैं और लगभग पूरे होने की स्थिति में है।
बैज ने बताया कि संगठन की मजबूती के लिए अक्टूबर से धरना, प्रदर्शन, यात्राएं, बैठकें सरकार के खिलाफ तेज किया जाएगा। इनको लेकर भी सकारात्मक चर्चाएं हुईं। संगठन की बेहतरी के लिए पिछले कार्यक्रम की जानकारी और एआईसीसी से आई गाइडलाइनों को पूरा करने के लिए जिला अध्यक्षों को निर्देशित किए और चर्चा हुई।
बैठक में प्रभारी महामंत्री मलकीत ङ्क्षसह गैदू, उपाध्यक्षगण गुरूमुख ङ्क्षसह होरा, प्रतिमा चंद्राकर, अंबिका मरकाम, प्रेमचंद जायसी, बीरेश ठाकुर, महामंत्रीगण प्रशांत मिश्रा, दीपक मिश्रा, नरेश ठाकुर, डॉ. थानेश्वर पटिला, राजेन्द्र साहू, सकलेन कामदार, जितेन्द्र साहू, सीमा वर्मा, शाहिद खान, दीपक दुबे, सुबोध हरितवाल सदस्य कार्यसमितिगण शकुन डहरिया, गंगा पोटाई, सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल, भोलाराम साहू, जिला अध्यक्षगण गिरीश दुबे, उधोराम वर्मा, सुमित्रा धृतलहरे, भावङ्क्षसह साहू, रश्मि चंद्राकर, शरद लोहाना, चंद्रेश हिरवानी सहित अन्य लोग मौजूद थे।
CG Politics: कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक में पूर्व मंत्री रवीन्द्र चौबे के बयान को लेकर विवाद छाया रहा। कई नेताओं ने इसे अनुशासनहीनता का मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इसी दौरान अनुशासनहीनता का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, वरिष्ठ नेताओं के बयानों को अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है और इसके लिए उनके चमचे जिम्मेदार होते हैं।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने सभी जिलाध्यक्षों और नेताओं से कहा कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संयमित रखें, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद न हों। ऐसे लोग कभी किसी को मुख्यमंत्री तो कभी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। बता दें भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके रवीन्द्र चौबे ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता आज भी भूपेश बघेल का नेतृत्व चाहती है। इस बयान के बाद कांग्रेस में खासी हलचल मच गई थी। हालांकि बाद में चौबे ने सफाई देते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा सामूहिक नेतृत्व में काम करती है।
CG Politics: दीपक बैज ने कहा, छत्तीसगढ में भी वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस अभियान चलाएगी। गांव-गांव तक कांग्रेसी जाएंगे, नुक्कड़, नाटक करेंगे, पोस्टर अभियान चलाएंगे। बस्तर से लेकर सरगुजा, मोहला-मानपुर से रायपुर चारों ओर अभियान चलाएंगे। बैज ने कहा, 9 सितंबर को बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदेश स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।