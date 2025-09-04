चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन का फैसला, 9 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी बड़ी रैली

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने सभी जिलाध्यक्षों और नेताओं से कहा कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संयमित रखें, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद न हों। ऐसे लोग कभी किसी को मुख्यमंत्री तो कभी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। बता दें भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके रवीन्द्र चौबे ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता आज भी भूपेश बघेल का नेतृत्व चाहती है। इस बयान के बाद कांग्रेस में खासी हलचल मच गई थी। हालांकि बाद में चौबे ने सफाई देते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा सामूहिक नेतृत्व में काम करती है।