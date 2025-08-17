ASI ने स्टाफ के रहने वाले बैरक में लगाई फांसी, आखिर क्यों उठाया ये कदम, कारण स्पष्ट नहीं…

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा के राजहरा थाना में पदस्थ एएसआई हीरामन मंडावी (55) ने पुलिस स्टाफ के रहने वाले बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार सुबह करीब 7.30 बजे की है। सहकर्मी पुलिस के स्टाफ बैरक पहुंचे तो एएसआई को पंखे पर फंदे से झूलते देखा गया। उन्होंने तत्काल आस-पास के लोगों को बुलाकर उन्हें फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।