बालोद

ASI ने स्टाफ के रहने वाले बैरक में लगाई फांसी, आखिर क्यों उठाया ये कदम, कारण स्पष्ट नहीं…

CG Suicide News: दल्लीराजहरा के राजहरा थाना में पदस्थ एएसआई हीरामन मंडावी (55) ने पुलिस स्टाफ के रहने वाले बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 17, 2025

ASI ने स्टाफ के रहने वाले बैरक में लगाई फांसी(photo-patrika)
ASI ने स्टाफ के रहने वाले बैरक में लगाई फांसी(photo-patrika)

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा के राजहरा थाना में पदस्थ एएसआई हीरामन मंडावी (55) ने पुलिस स्टाफ के रहने वाले बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार सुबह करीब 7.30 बजे की है। सहकर्मी पुलिस के स्टाफ बैरक पहुंचे तो एएसआई को पंखे पर फंदे से झूलते देखा गया। उन्होंने तत्काल आस-पास के लोगों को बुलाकर उन्हें फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

CG Suicide News: आखिर क्यों उठाया आत्मघाती कदम

घटना की सूचना स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने अपने बड़े अफसरों को दी। सूचना मिलते ही बालोद से एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर ने राजहरा थाने पहुंचकर घटना की बारीकी से जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। शव का पंचनामा न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार की उपस्थिति में किया गया।

वहीं जिले के एसपी योगेन्द्र पटेल चिखलाकसा मुक्तिधाम में पोस्टमार्टम होने तक लगभग 1 घंटे रुक रहे। एएसआई हीरामन मंडावी दुर्ग जिले के बोरसी के रहने वाले थे। उनका परिवार वहीं रहता है। इसके अलावा उनका गृह ग्राम बोहारडीह है। परिजनों ने शव को दाह संस्कार के लिए वहीं लेकर गए। वो लंबे समय से बालोद जिले में सेवाएं दे रहे थे।

कई थानों में दे चुके अपनी सेवाएं

मंडावी यातायात विभाग समेत जिले के कई थानों में पदस्थ रह चुके थे। 7 महीने पहले ही उनका ट्रांसफर अर्जुन्दा से दल्लीराजहरा थाने में हुआ था। स्टाफ के लोगों ने बताया कि शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे तक वे थाने में कार्यरत रहे और उसके बाद सोने चले गए।

सुबह जब कुछ जवान स्नान कर लौटे तो उन्होंने हीरामन को फंदे पर झूलते देखा। बताया यह भी जा रहा है कि उन्होंने नित्य कर्म के बाद स्वयं स्नान भी किया और साथ में रहने वाले एक साथी नहाने के लिए गया। इस बीच उन्होंने यह कदम उठा लिया।

राजहरा थाना प्रभारी पर लगे आरोप

दल्लीराजहरा के नगर निरीक्षक रविशंकर पांडे पर आरोप यह लग रहा है कि उन्होंने एएसआई हीरामन मडावी को रात में किसी मामले में फटकार लगाई थी और सुबह उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच की दरकार है। एक पक्षीय तौर पर इस मामले को नहीं देखा जा सकता।

जिला पुलिस अधीक्षक पहुंचे राजहरा

जिले के पुलिस मुखिया योगेश पटेल घटना के बाद पोस्टमार्टम स्थल चिखलाकसा मुक्तिधाम पहुंचे। वहां वे लगभग एक घंटा रुके और परिजनों से लंबी चर्चा भी की। इस पूरे मामले में परिजन स्तब्ध हैं। जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी।

Published on:

17 Aug 2025 12:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / ASI ने स्टाफ के रहने वाले बैरक में लगाई फांसी, आखिर क्यों उठाया ये कदम, कारण स्पष्ट नहीं…

