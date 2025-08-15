Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

अनोखी देशभक्ति: 23 वर्षों से एक परिवार अपने घर में हर दिन फहरा रहा तिरंगा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम

Bilaspur News: ज्यादातर लोग सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। लेकिन बिलासपुर के श्रीवास्तव परिवार ने 23 वर्षों से हर दिन अपने घर की छत पर तिरंगा फहराकर अनोखी देशभक्ति की मिसाल कायम की है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 15, 2025

अनोखी देशभक्ति (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अनोखी देशभक्ति (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: ज्यादातर लोग सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। लेकिन बिलासपुर के श्रीवास्तव परिवार ने 23 वर्षों से हर दिन अपने घर की छत पर तिरंगा फहराकर अनोखी देशभक्ति की मिसाल कायम की है। इस शिक्षक दपती का देश भक्ति के प्रति जुनून गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।

नेहरू नगर में आईटीआई के रिटायर्ड प्रोफेसर केके श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने वर्ष 2002 के बाद से घर या ऑफिस में नियमपूर्वक तिरंगा फहराने की अनुमति दी, तभी से आज तक यह काम जारी है। ठंड, बारिश हो या गर्मी, अगर कोई मेहमान भी आता है तब भी रोजाना छत पर ध्वजारोहण होता है। देशभक्ति के इस नेक कार्य में उनकी पत्नी नीरजा श्रीवास्तव जो प्रिंसिपल हैं, वे भी पूरा साथ देती हैं।

नीरजा बताती हैं कि अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो परिवार का कोई एक सदस्य जरूर तिरंगा चढ़ाने, उतारने और फहराने के लिए घर पर मौजूद रहता है। उनके पड़ोस में रहने वाले भी उनका सहयोग करते हैं । ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब प्रोफेसर दंपती ने अपने घर पर ध्वजारोहण न किया हो।

ये भी पढ़ें

स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात! रायपुर में जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली
रायपुर
79th Independence Day (Photo source- DPR)

बचपन की घटना से आजीवन संकल्प

पूछने पर केके श्रीवास्तव बताते हैं कि बचपन में 15 अगस्त के दौरान उन्हें उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने झंडे की छांव के नीचे खड़ा होने पर मना किया था। नहीं मानने पर उन्हें धक्का देकर हटाया गया। यही बात उनके जेहन में घर कर गई। तब वे छोटे थे, पर तभी से उन्होंने ठान लिया था कि एक न एक दिन वे भी तिरंगा फहराएंगे। वे इससे पहले नौकरी के दौरान अपने शासकीय कार्यालय में तिरंगा फहराते थे। इस दौरान लैग कोड का पूरा ध्यान रखा जाता है।

बच्चे भी निभा रहे परंपरा

परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी मुंबई में डॉक्टर, छोटी बेटी दिल्ली में एचआर मैनेजर हैं। बेटा बैंगलुरु में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। त्योहार या अवकाश पर सभी घर आते हैं और ध्वजारोहण में शामिल होते हैं। बच्चों को भी यह परंपरा गर्व और खुशी देती है।

ये भी पढ़ें

तिरंगे के अक्षरों में सजा 36गढ़ का सपना, स्पेलिंग में बसा छत्तीसगढ़ का उज्ज्वल भविष्य, जानें कैसे
Patrika Special News
तिरंगे के अक्षरों में सजा 36गढ़ का सपना (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 02:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / अनोखी देशभक्ति: 23 वर्षों से एक परिवार अपने घर में हर दिन फहरा रहा तिरंगा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.