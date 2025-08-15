तिरंगे के अक्षरों में सजा 36गढ़ का सपना, स्पेलिंग में बसा छत्तीसगढ़ का उज्ज्वल भविष्य, जानें कैसे

T तरक्की की राह: हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर विकास के पथ पर दौड़ रही है। नवा रायपुर बन कर तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि ट्रिपल आईटी, आईआईएम जैसे बड़े संस्थान यहां आ गए हैं। मल्टीनेशन कंपनियां आकर्षित होने लगी हैं। आजादी के इतने सालों में जहां छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी अंचल बस्तर रेलसेवा से जुडा है। वहीं प्रमुख शहरों रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के बीच हवाई जहाज उड़ान भरने लगे हैं।