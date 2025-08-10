10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

Balod News : सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान

बालोद शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जो कुछ दिन चले और केबल कटने के बाद से बंद हैं।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Aug 10, 2025

बालोद शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जो कुछ दिन चले और केबल कटने के बाद से बंद हैं।

बालोद शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जो कुछ दिन चले और केबल कटने के बाद से बंद हैं। हालांकि कुछ कैमरों का कनेक्शन ही नहीं हुआ है। कुछ कैमरे ऐसे है जो पेड़ों में झूल रहे हैं और चोरी भी हो चुकी है। शहर के चौक चौराहे में भी कैमरा लगाए गए हैं। इसमें से भी कई बंद है। शहर के गंगा सागर तालाब उद्यान में ही 6 से अधिक कैमरे लगे हैं, जो बंद हैं। कैमरे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विकास चोपड़ा के कार्यकाल में लगे थे। निगरानी नहीं होने के कारण उद्यान में गंजेड़ी व शराबियों का जमावडा होने लगा है। इसके कारण गंगा सागर उद्यान में महिलाओं की आवाजाही कम हो गई है।

नाली में पड़े हैं केबल

उद्यान के पास नाली है। इस नाली में ही सीसीटीवी कैमरे कर केबल का बंडल पड़ा है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से यह स्थिति है। पालिका इस गंगा सागर तालाब उद्यान को सुधारने पर ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का कहना है कि जब इसका उपयोग ही नहीं करना है तो कैमरा क्यों लगाया।

यह भी पढ़ें :

Rakshabandhan : ट्रेन व बसों में भीड़, बेहोश हुई दो महिलाओं को इलाज के लिए ले गए अस्पताल

कैमरा पेड़ों पर झूल रहे

गंगा सागर उद्यान में देखें तो पेड़ों पर कैमरे टूटे व लटके हुए नजर आएंगे। उद्यान को हाईटेक, लोगों की सुरक्षा एवं असामाजिक तत्व की निगरानी के लिए लगाए गए थे। कैमरों की स्थिति दयनीय है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही करने की बात कही है।

तीन साल से बंद पड़े हैं चौक-चौराहों के कैमरे

तीन वर्ष से बंद पड़े शहर के चौक चौराहों के सीसीटीवी कैमरों को सुधारने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस विभाग व नगर पालिका सुधारने की बात कह रहे हैं, लेकिन कार्य कब तक प्रारंभ होगा, यह स्पष्ट नहीं है।

यह भी पढ़ें :

Snakebite : सोने से पहले बिस्तर पूरी तरह देखें, कहीं सांप तो नहीं है

पुलिस विभाग के कैमरे बंद, निजी कैमरों के भरोसे जांच

वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि अपने प्रतिष्ठानों में कैमरे लगाएं, लेकिन पुलिस विभाग के ही कैमरे बंद हैं। शहर के लगभग 16 सीसीटीवी कैमरे पुलिस विभाग ने लगाए, जो तीन साल से बंद हैं।

नेशनल हाइवे बन गया, अब सिग्नल व कैमरे लगाओ

पहले पुलिस कह रही थी कि नेशनल हाइवे का निर्माण चल रहा है इसलिए केबल कनेक्शन कट गया है। निर्माण कार्य पूरा होने पर पुन: कैमरा चालू किया जाएगा। निर्माण को लगभग दो साल हो रहे हैं, लेकिन कैमरे को दुरुस्त करने कोई योजना नहीं बनाई है। हालांकि पुलिस अधिक्षक योगेश पटेल ने इस पर तकनीकी टीम की मदद लेने की बात कही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Big news

Breaking News

cg breaking news

cg crime

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

crime

crime news

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 12:01 am

Published on:

10 Aug 2025 11:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Balod News : सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.