BJP Councilor Arrested: भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी से मचा बवाल, विरोध में अनिश्चितकालीन राजहरा बंद… जानें क्या है पूरा मामला?

व्यापारी संघ ने शुक्रवार को दोपहर बाद अनिश्चितकालीन के लिए राजहरा का व्यवसाय बंद कर दिया। संघ के लोग गुप्ता चौक में पंडाल लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन को डौंडी, बालोद एवं छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स रायपुर एवं राजहरा इकाई का भी समर्थन मिला है। शनिवार को चेंबर के प्रदेश पदाधिकारी सतीश थौरानी एवं श्रीचंद सुंदरानी दल्लीराजहरा आ रहे हैं, जो इस संबंध में चर्चा करेंगे। इसके अलावा नगर पालिका दल्लीराजहरा के अध्यक्ष तोरण लाल साहू एवं पार्षदों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है।