18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

CG Crime News: अपनों ने ही दिया धोखा… सगे रिश्तेदारों ने ही सूने घर से उड़ाए लाखों के जेवर, 6 गिरफ्तार

Crime News: बालोद जिले के ग्राम कसही में नेमीचंद साहू पिता स्व. पुनाधर साहू (36) के घर चोरी के मामले में डौंडीलोहारा पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Mar 18, 2026

सभी छह आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सभी छह आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: बालोद जिले के ग्राम कसही में नेमीचंद साहू पिता स्व. पुनाधर साहू (36) के घर चोरी के मामले में डौंडीलोहारा पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। उनके पास से सोने-चांदी के जेवरात बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी प्रार्थी के रिश्तेदार हैं।

पुलिस ने बताया कि प्रार्थी ने 21 जून 2025 को डौंडीलोहारा थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी। वे 20 जून 2025 को पत्नी और बच्चों के साथ पुराने गांव तिलईरवार जिला राजनांदगांव गए थे। रात्रि रुकने के बाद 21 जून 2025 को घर लौटे। सामने के दरवाजे का ताला खोलने के बाद शयन रूम ताला टूटा मिला। आलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात और नगदी की चोरी हो चुकी थी। अज्ञात चोर घर के पीछे की बाड़ी की ओर से प्रवेश कर घुसा था।

पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर, उपपुलिस अधीक्षक बेनीफॉस एक्का के निर्देशन में डौंडीलोहारा के थाना प्रभारी मुकेश सिंह एवं स्टाफ ने विवेचना की।

मुखबिर की सूचना पर संदेहियों की मिली जानकारी

पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पता चला कि चोरी का सामान ग्राम तिलईरवार के घर में छिपाकर रखा गया है। संदेहियों से बारीकी से पूछताछ की गई। उन्होंने लालच में चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। आरोपियों के पास से जेवरात बरामद कर लिया गया।

आरोपियों को पकड़ने में इनका रहा योगदान

थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अनित राम यादव, दिगंबर वर्मा, अरविंद यादव, लिलेश्वरी देवांगन, आरक्षक विनोद कुमार, आरक्षक पूनम खरे, आरक्षक धर्मेन्द्र सेन, साइबर सेल बालोद से आरक्षक संदीप यादव एवं तकनीकी टीम का योगदान रहा।

प्रार्थी के बड़े पिता के पुत्र ने दिया चोरी को अंजाम, बाइक से पहुंचा था

आरोपी खिलेंद्र कुमार साहू उर्फ बंटी एवं महेश साहू उर्फ महेशू प्रार्थी के बड़े पिता का पुत्र है, को प्रार्थी के तिलईरवार आने की जानकारी मिली। उन्हें प्रार्थी के पिता के निधन के समय घर आने-जाने से कमरे और दुकान की जानकारी थी। दोनों ने योजना बनाकर बाइक से ग्राम कसही पहुंचे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने-चांदी के जेवरात को आरोपी महेशू की मां पद्मा साहू के घर तिलईरवार में छिपाकर रखा था। बाद में ग्राम टप्पा निवासी भूपेंद्र कुमार साहू और तिलईरवार निवासी नूतेश कुमार साहू के बिक्री करना बताया।

आरोपियों के पास से पुलिस ने ये जेवरात किए जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने का लॉकेट, 2 जोड़ी सोने का झुमका, एक नग सोने का मंगलसूत्र, एक नग सोने का छोटा हार, पांच जोड़ी चांदी की पायल, 5 नग चांदी का सिक्का, मोबाइल फोन व 28,500 रुपए नगद बरामद किया। जेवरात की प्रार्थी और उसकी पत्नी से पहचान कराई गई। आरोपी खिलेंद्र कुमार साहू एवं महेश साहू पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। आरोपियों के खिलाफ डोंगरगांव और डोंगरगढ़ थाने में पूर्व में चोरी का अपराध दर्ज है।

इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

खिलेंद्र कुमार साहू उर्फ बंटी पिता गोपाल साहू (23) साकिन ग्राम तिलईरवार, चौकी तुमड़ीबोड़ थाना लालबाग पद्मा साहू पति लोकनाथ साहू (47) साकिन ग्राम तिलईरवार चौकी तुमड़ीबोड़ थाना लालबाग। नितिन कुमार झाड़े पिता अरुण कुमार झाड़े (22) साकिन ग्राम टप्पा थाना चिचोला। महेश उर्फ महेशू साहू पिता लोकनाथ साहू (25) साकिन ग्राम तिलईरवार, चौकी तुमड़ीबोड़। भूपेन्द्र कुमार साहू पिता रेखचंद साहू (24) ग्राम टप्पा थाना तुमड़ीबोड़, नुतेश कुमार साहू पिता गोपाल साहू (28) ग्राम तिलईरवार चौकी तुमड़ीबोड़। सभी आरोपी राजनांदगांव जिले के हैं।

ये भी पढ़ें

Crime News: दिनदहाड़े अधिवक्ता से 2 लाख की उठाईगिरी, शातिरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम, CCTV में कैद घटना
कोरबा
दिनदहाड़े अधिवक्ता से 2 लाख की उठाईगिरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 06:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Crime News: अपनों ने ही दिया धोखा… सगे रिश्तेदारों ने ही सूने घर से उड़ाए लाखों के जेवर, 6 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: परीक्षा या मजाक? घटिया प्रश्न-पत्र से परेशान 5वीं के छात्र… एक ओर लिखो, दूसरी तरफ पढ़ो

पांचवीं के प्रश्न-पत्र का कागज घटिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

इस गांव के छह लोगों को किडनी और लीवर की बीमारी

डौंडी ब्लॉक के ग्राम पुत्तरवाही के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण किडनी व लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह समस्या क्यों हो रही है। ग्रामीणों को अंदेशा है कि जलस्रोत में खराबी होगी, जिसका पानी पीने से यह समस्या हो रही है।
बालोद

14 साल बाद भी 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंची बिजली

बालोद को जिला बनने के 14 साल बाद भी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। विभागीय आंकड़े के मुताबिक जिले के 50 आंगनबाड़ी केंद्र में विद्युतीकरण नहीं किया गया है।
बालोद

Road Accident: टोल प्लाजा के पास बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 7 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी

बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत (photo source- Patrika)
बालोद

Gang Rape: 40 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म, गांव से 2 किमी दूर ले जाकर दरिंदों में मिटाई हवस, फिर… जानें मामला

rape: फाइल फोटो पत्रिका
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.