CG Crime News: अपनों ने ही दिया धोखा… सगे रिश्तेदारों ने ही सूने घर से उड़ाए लाखों के जेवर, 6 गिरफ्तार

आरोपी खिलेंद्र कुमार साहू उर्फ बंटी एवं महेश साहू उर्फ महेशू प्रार्थी के बड़े पिता का पुत्र है, को प्रार्थी के तिलईरवार आने की जानकारी मिली। उन्हें प्रार्थी के पिता के निधन के समय घर आने-जाने से कमरे और दुकान की जानकारी थी। दोनों ने योजना बनाकर बाइक से ग्राम कसही पहुंचे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने-चांदी के जेवरात को आरोपी महेशू की मां पद्मा साहू के घर तिलईरवार में छिपाकर रखा था। बाद में ग्राम टप्पा निवासी भूपेंद्र कुमार साहू और तिलईरवार निवासी नूतेश कुमार साहू के बिक्री करना बताया।