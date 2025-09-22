cg crime news : हंसिया से सिर को कर दिया अलग, मिला आजीवन कारावास, वही नाबालिग से दुष्कर्म करने पर बीस साल कारावास की सजा

उन्होंने बताया कि प्रार्थी भरतलाल देवांगन ने 12 अप्रैल 2024 को थाना बालोद में एफआईआर दर्ज कराई। इसके अनुसार 12 अप्रैल 2024 को रोज की तरह सुबह नित्य काम उसके परिवार वाले कर रहे थे। उसके पिता फगुवाराम घर का गोबर कचरा झोले में डालकर अपनी साइकिल से 9 बजे खेत निकले थे। रोज एक घंटे में लौट आते थे, लेकिन घटना के दिन दोपहर 12 बजे तक नहीं लौटे। वह मोटर साइकिल से पिता फगुवाराम को खोजने के लिए खेत गया। नहर पार में उसके पिता की साइकिल गिरी एवं पैरा बिखरा दिखा। उसने पास आकर देखा तो पिता मृत हालत में पड़े थे। सिर धड़ से अलग था। पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। विवेचना के दौरान पता चला कि घटना के बाद से टीकेश तुमरेकी लगातार गांव से बिना सूचना के बाहर है। उस पर नजर रखी गई। टीकेश तुमरेकी को घेराबंदी कर पकडऩे के बाद बारीकी से पूछताछ की गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना के समय प्रयुक्त एक नग लोहे की हंसिया एवं घटना के समय अभियुक्त के पहने गए कपड़ों को जब्त किया गया।