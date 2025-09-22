Patrika Alert : त्योहारी सीजन में जब हम मिठाई खा लेते हैं तब आती है जांच रिपोर्ट, तुरंत हो जांच की व्यवस्था

लगभग एक माह से भी कम समय दिवाली में बचा है। अभी तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और निर्माण सामग्रियों की जांच शुरू नहीं की है। हालांकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन बालोद के निरीक्षक भरत भूषण पटेल का दावा है कि नवरात्रि के बाद मिठाइयों को सैंपल लिया जाएगा। बड़ा सवाल है कि जब लोग मिठाइयों को खरीदकर खा चुके रहेंगे, तब मिठाइयों की जांच रिपोर्ट आएगी। जबकि विभाग लोगों को सही व शुद्ध मिठाइयों को खरीदकर खाने की अपील करता है।