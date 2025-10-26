CG Crime News: गोवर्धन पूजा के दौरान चोरी! 86 हजार रुपए और जेवरात घर से गायब, पुलिस जांच में जुटी...(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गोवर्धन पूजा में सम्मिलित होने अपने पुराने गांव गए व्यक्ति के मकान में चोरों ने सोने-चांदी व नकदी सहित 86 हजार 500 रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडीलोहारा में लैब टेक्निशियन के पद पर पदस्थ ग्राम मालीघोरी (दुधली) निवासी खोमेश्वर सारथी ने बताया कि वह ग्राम मालीघोरी (दुधली) में परिवार सहित रहता है। गांव में उसके परिवार की दुकान है। उसी से लगा हुआ घर है। उसके पिता व छोटा भाई टेमेन्द्र कुमार सारथी देवरी बंगला में रहते हैं। 21 अक्टूबर को वह अपने परिवार के साथ ग्राम देवरी बंगला गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने गए थे।
वहां दो दिन बाद 23 अक्टूबर को ग्राम मालीघोरी (दुधली) वापस आने के लिए निकले थे कि करीब 10.42 बजे मेरे दुकान के बगल के कपड़ा दुकान वाले मनोज देवांगन ने उसे फोन से बताया कि उसके किराना दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद वह वहां पहुंचा और देखा कि उसके किराना दुकान के सामने शटर में लगा ताला टूटा हुआ था।
अंदर बेडरूम में सामान बिखरा पड़ा था और आलमारी खुला हुआ था, जिसे देखकर घर में चोरी होने की अंदेशा होने पर गांव के कोटवार घुरऊ राम गंधर्व और बोधन भट्ट को फोन लगाकर अपने घर बुलाया व बालोद पुलिस को घटना की सूचना दी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची। उनके साथ पुलिस का डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। निरीक्षण करने के बाद उसने अपने घर में रखे कीमती सामानों को चेक किया तो बेडरूम की आलमारी के लॉकर में रखे 1 ग्राम सोने का बच्चे का लॉकेट करीबन, 2 नग सोने का जेन्टस अंगूठी, 1 जोड़ी सोने का कान का टॉप्स करीबन 5 ग्राम, 5 नग सोने के कान की फुल्ली करीबन 1 ग्राम, 2 जोड़ी चांदी की पायल करीबन 5 तोला, 3 जोड़ी चांदी का बिछिया करीबन 1.5 तोला, 1 जोड़ी बच्चे का चूड़ा व पायल करीबन 2 तोला नहीं था। उसके बाद दुकान के गल्ला व गुल्लक फूटे हुए थे, जिसमें रखी नकदी रकम 20 हजार भी गायब थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग