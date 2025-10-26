CG Crime News: गोवर्धन पूजा के दौरान चोरी! 86 हजार रुपए और जेवरात घर से गायब, पुलिस जांच में जुटी…

सूचना मिलने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची। उनके साथ पुलिस का डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। निरीक्षण करने के बाद उसने अपने घर में रखे कीमती सामानों को चेक किया तो बेडरूम की आलमारी के लॉकर में रखे 1 ग्राम सोने का बच्चे का लॉकेट करीबन, 2 नग सोने का जेन्टस अंगूठी, 1 जोड़ी सोने का कान का टॉप्स करीबन 5 ग्राम, 5 नग सोने के कान की फुल्ली करीबन 1 ग्राम, 2 जोड़ी चांदी की पायल करीबन 5 तोला, 3 जोड़ी चांदी का बिछिया करीबन 1.5 तोला, 1 जोड़ी बच्चे का चूड़ा व पायल करीबन 2 तोला नहीं था। उसके बाद दुकान के गल्ला व गुल्लक फूटे हुए थे, जिसमें रखी नकदी रकम 20 हजार भी गायब थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।