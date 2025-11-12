CG News: सरकारी दफ्तर में पक रहा था मुर्गा, बाहर हो रही थी मीटिंग! मंडी सचिव के ठाठ-बाट देखकर हैरान अफसरशाही

सरकारी दफ्तर में मुर्गा पार्टी (photo source- Patrika)
CG News: बालोद जिले में एक बार फिर नौकरशाही का ठाठ-बाट सुर्खियों में आया। जिला मुख्यालय के गंजपारा स्थित कृषि उपज मंडी कार्यालय में मंडी सचिव संजीव वाहिले पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कार्यालय परिसर में ही मुर्गा पार्टी करने का आरोप लगा है।
जानकारी मुताबिक मंडी परिसर से धुआं उठते और खाने की तैयारी होते देख लोगों ने देखा तो पता चला कि मंडी सचिव के प्रमोशन की खुशी में मुर्गा पार्टी आयोजित की गई है। वहीं इस पार्टी में मुर्गा और अन्य व्यंजन तैयार किए गए, और यह सब कुछ कार्यालय समय और परिसर के अंदर ही हुआ।
CG News: इस पूरे मामले पर जब मंडी सचिव संजीव वाहिले से बात की गई तो उन्होंने पार्टी के आयोजन से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे मीटिंग में व्यस्त थे और उन्हें कार्यालय में क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर चर्चा है कि सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया गया है। सरकारी कार्यालय परिसर में इस तरह की दावत और भोज आयोजित किया जाना नियमों के विपरीत है।
