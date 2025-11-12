CG News: सरकारी दफ्तर में पक रहा था मुर्गा, बाहर हो रही थी मीटिंग! मंडी सचिव के ठाठ-बाट देखकर हैरान अफसरशाही

CG News: इस पूरे मामले पर जब मंडी सचिव संजीव वाहिले से बात की गई तो उन्होंने पार्टी के आयोजन से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे मीटिंग में व्यस्त थे और उन्हें कार्यालय में क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर चर्चा है कि सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया गया है। सरकारी कार्यालय परिसर में इस तरह की दावत और भोज आयोजित किया जाना नियमों के विपरीत है।