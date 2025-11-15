CG News: नौकरी छोड़ी, अपनाई गुलाब की खेती! युवा किसान युवराज अब कमा रहे लाखों रुपए

उन्होंने बताया कि पॉली हाउस में डच रोज प्रजाति के गुलाब उगाए जा रहे हैं। पॉली हाउस में वर्षभर खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम, तापमान नियंत्रित करने के लिए फोगर सिस्टम एवं पौधों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित माली की व्यवस्था की गई है। कमजोर कलियों को काटकर दो नई कलियों का विकास किया जाता है, जिससे फूलों की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों बेहतर होता है। गुलाब की खेती में फूल तोड़ने एवं दवाई छिड़काव करने में इस खेती में 15 से 20 मजदूरों को नियमित रोजगार मिल रहा है।