बालोद

CG News: बड़ी कार्रवाई… महाराष्ट्र की कार से सवा तीन करोड़ नकद जब्त, आयकर विभाग जांच में जुटा

CG News: बालोद जिले में पुलिस ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महाराष्ट्र पासिंग कार (MH 04 MA 8035) से सवा तीन करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं।

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

CG News: बड़ी कार्रवाई... महाराष्ट्र की कार से सवा तीन करोड़ नकद जब्त, आयकर विभाग जांच में जुटा(photo-patrika)

CG News: बड़ी कार्रवाई... महाराष्ट्र की कार से सवा तीन करोड़ नकद जब्त, आयकर विभाग जांच में जुटा(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महाराष्ट्र पासिंग कार (MH 04 MA 8035) से सवा तीन करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पड़की भाट बायपास के पास की गई, जहां पुलिस ने संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार के अंदर बने गुप्त चैम्बर से 3 करोड़ 12 लाख रुपए नकद बरामद किए गए।

CG News: आयकर विभाग को सौंपी जानकारी

मौके पर मौजूद दो व्यक्तियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायपुर से नागपुर की ओर जा रही एक कार में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्ध वाहन को रोका गया।

पुलिस ने बरामद नकदी और वाहन को कब्जे में लेकर मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी है। फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है और नकदी के स्रोत और गंतव्य की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह रकम चुनावी गतिविधियों या हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है। मामले की जांच के लिए आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है।

बालोद

छत्तीसगढ़

