CG Religion Conversion: घर में अवैध प्रार्थना सभा… बजरंग दल पहुंचा तो मचा हंगामा, पास्टर समेत दो लोग गिरफ्तार

घर में अवैध प्रार्थना सभा (फोटो सोर्स- Getty Images)
CG Religion Conversion: विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल बालोद जिला के कार्यकर्ताओं ने रनचिरई थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव कलंगपुर के एक घर में चलाए जा रहे अवैध प्रार्थना सभा को लेकर शिकायत की। पुलिस को सूचना देकर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने जांच कर दो लोगों पर कार्रवाई की। दोनों को पकड़ कर थाना लाया गया।
मामले में विजय साहू पास्टर (28) ग्राम बोरसी दुर्ग व मिथलेश साहू (25) ग्राम भटगांव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्यकर्ताओं को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कलंगपुर के मिला बाई (70) के घर दोनों अभियुक्त लोगों को एकत्र कर मतांतरण का खेल खेल रहे हैं। हिंदू संगठन के युवा व पुलिस ने घर में जाकर पूछताछ की।
बालोद जिले में लंबे समय से कई स्थानों पर इसाई मिशनरियों के कुछ पास्टर भोले-भाले लोगों का ब्रेनवाश कर मतांतरण कर रहे हैं। आज भी जिस पास्टर को पकड़ा गया है, वह बोरसी दुर्ग का रहने वाला है। कलंगपुर में आकर प्रार्थना सभा करवा रहा था। विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से प्रार्थना सभा को बंद कराया।
इस दौरान विहिप के जिला अध्यक्ष बलराम गुप्ता, जिला मंत्री महेंद्र सोनवानी, जिला सह मंत्री उमेश कुमार सेन, विहिप प्रखंड अध्यक्ष विजय कोसरिया, बजरंग दल जिला सह संयोजक स्वप्निल शर्मा, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक पंकज साहू, विहिप धर्म आचार्य आकाश शर्मा, विधि प्रकोष्ठ के रविकांत सोनकर उपस्थित थे।
इस घटना के बाद कलंगपुर गांव और आसपास के इलाके में चर्चा तेज है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन नियंत्रण में है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे आयोजनों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए ताकि माहौल खराब न हो।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग