CG Religion Conversion: घर में अवैध प्रार्थना सभा… बजरंग दल पहुंचा तो मचा हंगामा, पास्टर समेत दो लोग गिरफ्तार

मामले में विजय साहू पास्टर (28) ग्राम बोरसी दुर्ग व मिथलेश साहू (25) ग्राम भटगांव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्यकर्ताओं को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कलंगपुर के मिला बाई (70) के घर दोनों अभियुक्त लोगों को एकत्र कर मतांतरण का खेल खेल रहे हैं। हिंदू संगठन के युवा व पुलिस ने घर में जाकर पूछताछ की।