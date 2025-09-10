Cyber Fraud: ट्रेडिंग ऐप में निवेश का दिया झांसा, 4 लाख से अधिक की कर दी ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर, डीएसपी देवांश सिंह राठौर और एसडीओपी गुरुर बोनीफास एक्का के मार्गदर्शन में संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया। गुरुर थाना प्रभारी सुनील तिर्की, आरक्षक पीतांबर निषाद् और साइबर सेल बालोद के प्रधान आरक्षक भुनेश्वर मरकाम व आरक्षक आकाश सोनी की टीम ने दिल्ली और हरियाणा में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।