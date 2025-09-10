Cyber Fraud: ट्रेडिंग ऐप में निवेश का दिया झांसा, 4 लाख से अधिक की कर दी ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

Cyber Fraud: बालोद जिले में साइबर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में गुरुर और पुरूर पुलिस ने अहम सफलता हासिल की है। दोनों मामलों के आरोपियों को दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है।
गुरुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोरर निवासी आशीष कुमार कुंभज ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अगस्त 2024 में कुछ अज्ञात मोबाइल नंबरों के माध्यम से एक ट्रेडिंग ऐप में चार लाख 44 हजार रुपए निवेश कराए गए और धोखाधड़ी की गई। आरोपी को हरियाणा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरा मामला पुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम चंदनबिरही का है।
सोमन लाल साहू ने शिकायत में बताया कि कुछ अज्ञात मोबाइल नंबरों से उसे वीडियो कॉल कर एक युवती ने अश्लील हरकतें की। इसके बाद खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने उसे धमकाया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। वीडियो रिकार्डिंग उसके पास है। डर के कारण उससे तीन लाख 51 हजार 500 रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिया।
पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर, डीएसपी देवांश सिंह राठौर और एसडीओपी गुरुर बोनीफास एक्का के मार्गदर्शन में संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया। गुरुर थाना प्रभारी सुनील तिर्की, आरक्षक पीतांबर निषाद् और साइबर सेल बालोद के प्रधान आरक्षक भुनेश्वर मरकाम व आरक्षक आकाश सोनी की टीम ने दिल्ली और हरियाणा में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में युवक अंकित (24) निवासी मिन्डकोला, थाना हथीन, जिला पलवल हरियाणा और दूसरा शाहिल खान (20) निवासी ग्राम रहपुआ, थाना पिनगवां, जिला नूहं हरियाणा शामिल है। उनसे ठगी की गई राशि व घटना में प्रयुक्त एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। दोनों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।