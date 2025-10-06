CG News: बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल! हस्ताक्षर अभियान शुरू, दर नहीं घटे तो होगा आंदोलन

जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि राज्य के लोग महंगाई और बिजली बिलों की दोहरी मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाने के लिए मैदान में उतरी है। यदि सरकार ने जल्द ही बिजली दरों में कमी नहीं की, तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। हिरवानी ने यह भी कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग पहले ही महंगाई से त्रस्त हैं, और बिजली दरों में बढ़ोतरी ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है।