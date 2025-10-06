CG News: बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल! हस्ताक्षर अभियान शुरू, दर नहीं घटे तो होगा आंदोलन(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लगातार बढ़ते बिजली बिलों को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया और सरकार से बिजली दरों को कम करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हर महीने बढ़ते बिजली बिलों से आम आदमी का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि राज्य के लोग महंगाई और बिजली बिलों की दोहरी मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाने के लिए मैदान में उतरी है। यदि सरकार ने जल्द ही बिजली दरों में कमी नहीं की, तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। हिरवानी ने यह भी कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग पहले ही महंगाई से त्रस्त हैं, और बिजली दरों में बढ़ोतरी ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है।
हिरवानी ने बताया कि यह हस्ताक्षर अभियान जनता की भागीदारी से चलाया जा रहा है, और एकत्र किए गए हस्ताक्षरों को जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस वृहद धरना-प्रदर्शन और जन आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी।
इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोगों ने सरकार से अपील की कि बिजली दरों में तुरंत राहत दी जाए ताकि आम जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिल सके।
