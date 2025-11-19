भ्रष्टाचार : निर्माण के एक साल में ही स्कूल भवन में पड़ी दरार

लोक निर्माण विभाग डौंडीलोहारा के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर लगभग 16 लाख रुपए खर्च कर ऐसा स्कूल भवन बनाया, जिसमें एक साल में ही दरार पड़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग व ठेकेदार की लापरवाही से डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम पापरा में संचालित पूर्व माध्यमिक स्कूल के बच्चे बाहर बैठ कर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग से इस जर्जर भवन को तोड़कर नए सिरे से सही गुणवत्ता के साथ पुन: निर्माण कराने की मांग की है। साथ ही संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जाए। स्कूल जतन योजना के तहत 2023-24 में इस स्कूल में अतिरिक्त भवन का निर्माण किया था।
सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माण करने के दौरान इस भवन की पानी से तराई भी नहीं की गई। प्लास्टर को जरा सा बल के साथ उखाड़े तो उखड़ जाता है। जिम्मेदार अधिकारियों ने ठेकेदार के इस गुणवत्ताहीन कार्य को गुणवत्ता का प्रमाण पत्र दे दिया और मूल्यांकन करने के बाद भुगतान भी कर दिया है।
ग्रामीण मूलचंद मेश्राम एवं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जागेश्वर देशमुख ने बताया कि जब स्कूल जतन योजना के तहत काम शुरू किया तो पुराने भवन में काम कर रहे थे। ग्रामीणों ने मना किया और कहा कि 16 लाख रुपए में नया भवन बन जाएगा, जिसके बाद काम शुरू किया। काम स्तरहीन किया गया। ग्रामीणों ने लोक निर्माण अधिकारी व ठेकेदार से पानी की तराई करने कहा तो सब ठीक है, कहते रहे। भवन निर्माण के कुछ माह में भवन में जगह-जगह दरारें आने लगी।
ग्राम पंचायत पापरा के सरपंच लोकेश ध्रुव व ग्रामीण राजेंद्र देशमुख ने कहा कि यह तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। इस पूरे निर्माण कार्य की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। भवन गुणवत्ताहीन बनाया गया है। अधिकारी गांव में आएंगे तो ग्रामीण इस पर सवाल पूछेंगे।
इस स्कूल में 55 विद्यार्थी हैं। मात्र दो कमरे हैं। कुछ बच्चे स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि स्कूल भवन के निर्माण में भी इस तरह की हरकत शर्म की बात है। स्कूल को नए सिरे से बनाएं।
लोक निर्माण विभाग डौंडीलोहारा के उपअभियंता संतोष सोनी ने कहा कि मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। इस पूरे मामले की जानकारी लेकर ही आगे कुछ कह पाऊंगा।
