भ्रष्टाचार : निर्माण के एक साल में ही स्कूल भवन में पड़ी दरार

लोक निर्माण विभाग डौंडीलोहारा के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर लगभग 16 लाख रुपए खर्च कर ऐसा स्कूल भवन बनाया, जिसमें एक साल में ही दरार पड़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग व ठेकेदार की लापरवाही से डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम पापरा में संचालित पूर्व माध्यमिक स्कूल के बच्चे बाहर बैठ कर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग से इस जर्जर भवन को तोड़कर नए सिरे से सही गुणवत्ता के साथ पुन: निर्माण कराने की मांग की है। साथ ही संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जाए। स्कूल जतन योजना के तहत 2023-24 में इस स्कूल में अतिरिक्त भवन का निर्माण किया था।