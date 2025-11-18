सामूहिक इस्तीफे के बाद कुछ हड़ताली कर्मचारियों को पुलिस ने उठाया, 12 घंटे के बाद छोड़ा

बालोद जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 143 केंद्रों में की जा रही है। सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक, ऑपरेटर व प्यून की हड़ताल से धान खरीदी प्रभावित हुई है। इन कर्मचारियों ने 3 नवंबर से चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करने के बाद सोमवार को जिले के लगभग 610 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम दिया है। इसके बाद मंगलवार की सुबह 5 व 7 बजे के बीच आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पांच कर्मचारियों को पुलिस उनके घर जाकर उठाकर थाने ले आई और फिर कंट्रोल रूम में रखा। जैसे ही इसकी जानकारी सेवा सहकारी समिति संघ के सदस्यों को मिली तो पुलिस कंट्रोल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथियों को सही सलामत रिहा करने की मांग करने लगे। लगभग तीन घंटे तक पुलिस कंट्रोल रूम में प्रदर्शन किया। देर शाम सभी कर्मचारी को रिहा कर दिया गया।