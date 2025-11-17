Eye Screening : महिलाओं और बुजुर्गों के मिट गए फिंगर प्रिंट, आंख स्क्रीनिंग कर बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड

Ayushman Card : बालोद जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम चल रहा है। काम वाली महिलाओं, बुजुर्गों के हाथों की उंगलियां घिसने से लकीर मिट रही है। अब मशीन में फिंगर प्रिंट्स नहीं आ रहे है, जिससे आयुष्मान कार्ड बनाने में परेशानी हो रही है। ऐसी महिलाओं के जिला अस्पताल में आंख स्क्रीनिंग करने वाली मशीन से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। एक साल के भीतर लगभग 3500 लोगों का हाथ से फिंगरप्रिंट्स नहीं आया तो आंख की स्क्रीनिंग का आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। वहीं जिले में जिन बुजुर्गों का 70 प्लस वालों का आयुष्मान कार्ड बन गया है, वे इस योजना से इलाज करवाकर का लाभ भी ले रहे हैं।