Paddy Procurement : 39 खरीदी केंद्रों में 9655 क्विंटल धान की खरीदी, हड़ताल से दिखी अव्यवस्था

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरते जाने पर जिले के दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नवल किशोर साहू एवं रवि वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमल किशोर साहू गुरुर विकासखंड के मुख्यालय कुलिया एवं रवि वर्मा गुण्डरदेही विकासखंड के मुख्यालय ओडारसकरी में पदस्थ हैं। इन दोनों अधिकारियों को 14 नवंबर को 11 बजे तथा शाम 6 बजे आयोजित प्रशिक्षण उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन दोनों अधिकारी धान खरीदी कार्य के लिए आयोजित प्रशिक्षण में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने इन दोनों अधिकारियों के कृत्य को अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को अतिआवश्यक सेवा में शामिल करते हुए एस्मा लागू किया गया है।