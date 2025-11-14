Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

Innovation : नौकरी नहीं कर की गुलाब की खेती, सालाना कमा रहे 30 लाख

युवा किसान युवराज ग्राम सोहतरा में ढाई एकड़ जमीन में पॉली हाउस के जरिए डच गुलाब की उन्नत खेती कर रहे हैं। प्रतिदिन 5,000 से अधिक गुलाब के फूलों का उत्पादन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Nov 14, 2025

युवा किसान युवराज ग्राम सोहतरा में ढाई एकड़ जमीन में पॉली हाउस के जरिए डच गुलाब की उन्नत खेती कर रहे हैं। प्रतिदिन 5,000 से अधिक गुलाब के फूलों का उत्पादन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं।

बालोद जिले में कई किसान अब धान के बजाय फूलों की खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं। फूलों की खेती लाभदायक और आकर्षक कृषि व्यवसाय है। फूलों का उत्पादन, रख-रखाव, विपणन और सजावट के लिए उपयोग होता है। गुरुर ब्लॉक के ग्राम सोहतरा में धमतरी के युवा किसान युवराज गेंड्रे ने गुलाब की खेती शुरू की तो खुद भी नहीं जानते थे कि यह निर्णय उनकी किस्मत बदल देगा। आज वे ढाई एकड़ जमीन में पॉली हाउस के जरिए डच गुलाब की उन्नत खेती कर रहे हैं। प्रतिदिन 5,000 से अधिक गुलाब के फूलों का उत्पादन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। उत्पादित गुलाब फूलों की मांग छत्तीसगढ़ के आलावा विशाखापटनम, ओडिशा तक है। उनकी सफलता ने जिले के अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित किया है कि कैसे पारंपरिक खेती से हटकर नवाचार और आधुनिक तकनीक अपनाकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है।

सालाना 28 से 30 लाख रुपए मुनाफा

युवराज की उम्र महज 28 साल है। उन्होंने कहा कि वे नौकरी नहीं करना चाहते थे। बिजनेस पर ध्यान दिया। दो साल पहले गुलाब की खेती करने की योजना बनाई और काम शुरू किया। गुरुर के सोहतरा स्थित अपने खेत में उन्होंने शासन से सब्सिडी लेकर गुलाब की खेती शुरू की। उन्होंने उद्यानिकी विभाग से सलाह ली और उन्होंने पॉली हाउस बनाकर फूलों की खेती करना शुरू किया।

यह भी पढ़ें :

Free Medical Care : 1962 पर कॉल करते ही घर बैठे मिलेगी फ्री पशु चिकित्सा सेवा

एक एकड़ में खेत तैयार करने में आता है 60 लाख खर्च

युवा किसान युवराज ने बताया कि एक एकड़ खेत तैयार करने पर लगभग 60 लाख रुपए की लागत आती है। ढाई एकड़ जमीन में गुलाब की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक बार गुलाब के पौधे लगाने पर सही देखभाल हो तो 5 से 6 साल तक वह पौधा फूल देता है। इस खेती के लिए नाबार्ड व शासन से भी 50 प्रतिशत सब्सिडी ली है।

यह भी पढ़ें :

Cybercrime : पढ़े-लिखे लोग फंस रहे ठगों के जाल में, अब तक 43 लोग गवां चुके लाखों

15 से 20 लोगों को मिल रहा रोजगार

उन्होंने बताया कि पॉली हाउस में डच रोज प्रजाति के गुलाब उगाए जा रहे हैं। पॉली हाउस में वर्षभर खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम, तापमान नियंत्रित करने के लिए फोगर सिस्टम एवं पौधों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित माली की व्यवस्था की गई है। कमजोर कलियों को काटकर दो नई कलियों का विकास किया जाता है, जिससे फूलों की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों बेहतर होता है। गुलाब की खेती में फूल तोडऩे एवं दवाई छिड़काव करने में इस खेती में 15 से 20 मजदूरों को नियमित रोजगार मिल रहा है।

गुलाब की मांग अधिक

युवा किसान बताते हैं कि गुलाब की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। सामान्य दिनों में एक गुलाब की कीमत 4 से 5 रुपए होती है, जबकि शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में यही कीमत 15 से 20 रुपए तक पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उन्हें पॉली हाउस निर्माण, ड्रिप सिस्टम और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए शासन की ओर से सहायता मिली। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी दी, जिससे खेती व्यवस्थित और व्यावसायिक रूप ले सकी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 11:49 pm

Published on:

14 Nov 2025 11:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Innovation : नौकरी नहीं कर की गुलाब की खेती, सालाना कमा रहे 30 लाख

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: बड़ी कार्रवाई… महाराष्ट्र की कार से सवा तीन करोड़ नकद जब्त, आयकर विभाग जांच में जुटा

CG News: बड़ी कार्रवाई... महाराष्ट्र की कार से सवा तीन करोड़ नकद जब्त, आयकर विभाग जांच में जुटा(photo-patrika)
बालोद

CG News: सरकारी दफ्तर में पक रहा था मुर्गा, बाहर हो रही थी मीटिंग! मंडी सचिव के ठाठ-बाट देखकर हैरान अफसरशाही

सरकारी दफ्तर में मुर्गा पार्टी (photo source- Patrika)
बालोद

महाराष्ट्र-पासिंग कार से मिले करोड़ों रुपए, सीट के नीचे लॉकर और… देखकर पुलिस वालों के उड़े होश

CG News, Balod news
बालोद

बाजार में अंग्रेजी प्रीमियम शराब दुकान… भड़के लोगों ने जताया विरोध, बोले- बिगड़ेंगे माहौल

CG Liquor Shops: शराब भट्टी बंद कराने को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, देर रात पहुंची पुलिस बल, फिर जो हुआ...
बालोद

Delhi Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ के युवक की कार क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचा प्रशांत बघेल, सेल्फ ड्राइव का करता है काम

Delhi Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ के युवक की कार क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचा प्रशांत बघेल, सेल्फ ड्राइव का करता है काम
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.