Cybercrime : पढ़े-लिखे लोग फंस रहे ठगों के जाल में, अब तक 43 लोग गवां चुके लाखों

पुलिस विभाग भी ठगी से बचाने लगातार जागरुक्ता अभियान चला रही है। बावजूद ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। हर माह जिले में चार से अधिक ठगी के मामले दर्ज हो रहे हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक ठगी के 43 मामले और चार साल में जिले में 147 ठगी हो चुकी है। कुछ मामलों में ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में जांच चल रही है।