1356 किसानों ने पंजीयन तो कराया मगर पोर्टल में नहीं दी व्यक्तिगत जानकारी

बालोद जिले में 17 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। वहीं धान बेचने पंजीयन कराने की तिथि समाप्त हो चुकी है। जिले के लगभग 1356 किसानों ने पंजीयन तो कराया है लेकिन अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल में इन किसानों ने व्यक्तिगत जानकारी नहींं दी है। जबकि इन किसानों के घरों में जाकर संपर्क किया जा रहा है। कुछ किसान घर पर रहते हैं तो कई किसान जानकारी ही नहींं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन किसानों ने एग्रीस्टेक में पूरी जानकारी नहींं दी तो धान बेचने से वंचित हो जाएंगे। इधर सेवा सहकारी समितियों के लगभग 500 कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस कारण जिलेभर के केंद्रों में धान खरीदी का ट्रायल नहींं हुआ है।