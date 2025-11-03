Helth News : महतारी एक्सप्रेस से ईएमटी पद समाप्त, चालक जिला अस्पताल के बजाए पहुंचा रहे नजदीकी अस्पताल

बालोद जिले में संचालित 102 महतारी एक्सप्रेस से इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन (ईएमटी) के पद को खत्म कर दिया गया है। इससे गंभीर मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। यह सुविधा समाप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और महतारी एक्सप्रेस का ठेका लेने वाली कंपनी के अधिकारी दोनों पल्ला झाड़ रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा में ज्यादा परेशानी होने पर महतारी एक्सप्रेस में उनका इलाज करने वाला कोई नहीं रहता। अब सिर्फ महतारी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर पहुंचाने वाला वाहन बन गया है। महतारी एक्सप्रेस में गर्भवती महिलाओं के साथ मितानिन न हो तो और ज्यादा परेशानी होती है। गंभीर स्थिति आने पर महतारी एक्सप्रेस के चालक तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र देखते हैं।