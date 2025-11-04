दो जिले के बीच में बसा गांव सुंदर नगर विकास से कोसो दूर

सतीश रजक/बालोद. जिले का अंतिम गांव सुंदर नगर दो जिले की सीमा में होने के कारण विकास से कोसों दूर है। बालोद और मानपुर-मोहला जिला की सीमा पर बसे इस गांव में कई समस्याएं हैं। इसकी दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 48 किमी है। यह गांव ग्राम पंचायत हितापठार का आश्रित ग्राम है। गांव में शासकीय प्राथमिक शाला है। इस स्कूल का संचालन मानपुर- मोहला जिला शिक्षा विभाग से होता है। इसलिए इस गांव में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। स्कूल भवन जर्जर है। बिजली तक नहीं है। स्कूल का गेट प्लास्टिक पाइप के सहारे लटका हुआ है। गांव की आबादी 200 है। यहां के विकास पर शासन-प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा।