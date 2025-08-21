बालोद जिला अस्पताल में आज से शुरू होगी सीटी स्कैन सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री करेंगे उद्घाटन…

जिले के शासकीय अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा नहीं होने के कारण मरीज निजी सेंटरों व अन्य पड़ोसी जिले में जा रहे हैं। अब जल्द ही सुविधाएं मिलने के बाद राहत मिलेगी। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा को लेकर जिला बनने के बाद से लगातार मांग चल रही थी। कोरोना काल में लगभग हर गंभीर मरीजों को सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ गई थी। यहां सुविधा नहीं होने के कारण गंभीर केस को रेफर कर देते थे।