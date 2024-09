DJ Ban in CG: थाली, तेल टीपा, प्लास्टिक के डिब्बे व गैलन बजाकर किया प्रतिमा का विसर्जन

Effect of DJ ban seen in CG: बालोद जिले में मंगलवार को कई गणेश पंडालों में हवन पूजन और भंडारा हुआ। ( DJ Ban in CG ) कई गणेश समितियों ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं का धूमधाम से भक्ति भाव के साथ तालाबों, नदी व जलाशयों में विसर्जन किया।