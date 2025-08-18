अनजान लिंक को न करें ओपन, न दें OTP! साइबर ठगों ने 410 लोगों से ठगे 87 लाख…

साइबार सेल के मुताबिक अभी साइबर ठगी के नए मामले सामने आए हैं। ठग लोगों के मोबाइल को हैक कर एपीके फाइल वाट्सऐप पर भेज रहे हैं। इस फाइल को खोल कर डाउनलोड करने क्लिक करने पर सीधे बैंक खाते से राशि निकल रही है। जिले में इस तरह के दो मामले सामने आ चुके हैं। कई लोगों के वाट्सऐप पर यह फाइल भी भेजी गई थी। सतर्कता से खाते से राशि कटने से बच गई। लेकिन दो लोग ठगी के शिकार भी हो गए। इसमें एक डौंडीलोहारा का बीएसपी कर्मी है, जो बीते माह मोबाइल में आए एपीके फाइल खोलने के बाद वह 12 लाख रुपए के ठगी के शिकार हो गया।