E-Challan : यातायात नियमों को तोड़ा तो अब सीधे घर पहुंचेगा ई-चालान

Traffic Rules : लापरवाह वाहन चालकों की एक अक्टूबर से खैर नहीं रहेगी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई -चालान घर तक पहुंचेगा। ई चालान सिस्टम बालोद में भी शुरू हो जाएगा। झलमला से लेकर बालोद शहर तक कुल 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरा लगाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। सुरक्षा व अपराधियों को पकडऩे के साथ लापरवाह वाहन चालकों की भी निगरानी की जाएगी। पुलिस विभाग के इस कार्य के लिए लगभग 25 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। हाईटेक कार्यप्रणाली से लापरवाह वाहन चालकों में हड़कंप है। पुलिस विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से दुर्घटनाओं में जरूर कमी आएगी।