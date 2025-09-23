Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

E-Challan : यातायात नियमों को तोड़ा तो अब सीधे घर पहुंचेगा ई-चालान

लापरवाह वाहन चालकों की एक अक्टूबर से खैर नहीं रहेगी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई -चालान घर तक पहुंचेगा। ई चालान सिस्टम बालोद में भी शुरू हो जाएगा।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 23, 2025

लापरवाह वाहन चालकों की एक अक्टूबर से खैर नहीं रहेगी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई -चालान घर तक पहुंचेगा। ई चालान सिस्टम बालोद में भी शुरू हो जाएगा।

Traffic Rules : लापरवाह वाहन चालकों की एक अक्टूबर से खैर नहीं रहेगी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई -चालान घर तक पहुंचेगा। ई चालान सिस्टम बालोद में भी शुरू हो जाएगा। झलमला से लेकर बालोद शहर तक कुल 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरा लगाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। सुरक्षा व अपराधियों को पकडऩे के साथ लापरवाह वाहन चालकों की भी निगरानी की जाएगी। पुलिस विभाग के इस कार्य के लिए लगभग 25 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। हाईटेक कार्यप्रणाली से लापरवाह वाहन चालकों में हड़कंप है। पुलिस विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से दुर्घटनाओं में जरूर कमी आएगी।

कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

इन सभी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया हैं, जहां से कैमरों से वाहनों को देखकर ई-चालान किया जाएगा। यह पता चल जाएगा आखिर शहर के अंदर कितने वाहनों ने प्रवेश किया और कितने वाहन शहर से होते हुए बाहर गए।

यह भी पढ़ें :

cg crime news : हंसिया से सिर को कर दिया अलग, मिला आजीवन कारावास, वही नाबालिग से दुष्कर्म करने पर बीस साल कारावास की सजा

शहर की सीमाओं में लगाए गए हैं कैमरे

वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे शहर के प्रवेश द्वार पर लगाए गए हैं। ग्राम झलमला में भी कैमरे लगाए गए हैं। एक परसोदा मोड़, घोठिया चौक के पास लगाया गया है। शहर में रेलवे फाटक के पास व शहर के विभिन्न जगहों में और कैमरे लगाए जाएंगे।

घर बैठे चुका सकेंगे जुर्माना

ई -चालान प्रक्रिया का तेज और पारदर्शी होना, मानवीय त्रुटियों में कमी, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, समय और प्रयास की बचत, बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग, इससे चालान प्रक्रिया में और पारदर्शिता आती है। नागरिक आसानी से जानकारी सत्यापित कर सकते हैं और अपना जुर्माना घर बैठे चुका सकते हैं।

यह भी पढ़ें :

Patrika Alert : त्योहारी सीजन में जब हम मिठाई खा लेते हैं तब आती है जांच रिपोर्ट, तुरंत हो जांच की व्यवस्था

ई-चालान के मुख्य फायदे

सुविधाजनक भुगतान: आप किसी भी समय और किसी भी स्थान से अपने ई-चालान का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे यातायात पुलिस कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
पारदर्शिता: सभी ई-चालान विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनती है और नागरिक अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रिकॉर्ड होने से धोखाधड़ी या डुप्लिकेट चालानों की संभावना कम हो जाती है। किसी लंबित ई-चालान के मामले में, वाहन से संबंधित अन्य लेनदेन (जैसे पंजीकरण या आरसी ट्रांसफर) अवरुद्ध किए जा सकते हैं, जिससे लोग जुर्माने का भुगतान करने के लिए प्रेरित होते हैं।

निकाले गए पुराने कैमरे, सुधार कर उसे भी लगाएंगे

जिला मुख्यालय में 16 से अधिक सीसीटीवी कैमरे कुछ साल पहले लगाए गए थे। नेशनल हाइवे निर्माण शुरू हुआ तो केबल कट गया था। लगभग 6 साल से भी ज्यादा हो गए कैमरे बंद थे। अब कैमरों की जांच की जा रही है। सभी पुराने कैमरों की जांच कर ठीक कैमरों को शहर में लगाया जाएगा।

पहनना होगा हेलमेट, सीट बेल्ट और लगाना होगा गाड़ी नंबर प्लेट

एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि एक अक्टूबर से ई- चालान योजना शुरू हो जाएगी। बिना हेलमेट, तेज रफ्तार वाहन, बिना नंबर प्लेट वाहनों एवं सीट बेल्ट लगाए बिना वाहन चलाने वालों की स्क्रीनिंग हो जाएगी। गाड़ी नंबर के माध्यम व स्क्रीनिंग के माध्यम से वाहन चालकों की पहचान कर उनकी ई -चालान भेजा जाएगा।

14 हजार से अधिक वाहनों पर चालानी कार्रवाई

यातायात प्रभारी रविशंकर पांडेय ने बताया कि एसपी के निर्देशन में जुलाई तक 14 हजार 610 वाहनों को पकड़ा और इनके खिलाफ 62 लाख 4 हजार 600 रुपए का चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई भी जारी है। अगस्त व सितंबर के 23 दिनों का आंकड़ा जुड़ा नहीं हैं।

बिना हेलमेट 1370 चालकों पर कार्रवाई

सबसे अधिक बिना हेलमेट व शराब पीकर वाहन चलाने वाले पकड़े गए। जिला प्रशासन ने बिना हेलमेट पेट्रोल व शराब नहीं देने का फरमान जारी किया है। सात माह में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 1370 चालकों पर 6 लाख 85 हजार 900 रुपए का चालान किया है। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 144 चालकों पर 4 लाख 35 हजार 700 रुपए का चालान किया है।

63 चालकों का लाइसेंस निलंबन

यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को भी पकड़ा है, जो मोटरव्हीकल एक्ट के किसी भी मानकों का पालन नहीं किया। उनका लाइसेंस निलंबन करने के लिए डीटीओ के पास प्रस्ताव भेजा गया। अब तक 63 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित भी हो चुका है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg patrika news

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 11:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / E-Challan : यातायात नियमों को तोड़ा तो अब सीधे घर पहुंचेगा ई-चालान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.