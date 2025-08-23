CG Strike: केंद्र के समान महंगाई और गृह भत्ता को लेकर कर्मियों की हड़ताल, कार्यालयों में काम ठप, बस स्टैंड में दिया धरना

शिक्षक फेडरेशन के संरक्षक मधुकांत यदु ने बताया कि वर्तमान में केन्द्र केंद्र के समान एक जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता, एरियर्स की राशि एवं भाजपा के घोषणा पत्र के तहत चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। भाजपा घोषणा पत्र के तहत अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन दिया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स की राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। सरकार ने जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा।