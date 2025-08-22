CG Politics: 5 चुनावों में 3 बार भाजपा विधायक चुना , लेकिन फिर भी राजिम जिला न बना न मंत्री मिला

2013 में भाजपा के संतोष उपाध्याय को विधायक चुना गया। सरकार फिर भाजपा की थी, लेकिन उपाध्याय को भी मंत्री पद नहीं मिला। 2018 में जनता ने दोबारा अमितेश शुक्ला को मौका दिया। इस बार कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन शुक्ला भी मंत्री नहीं बनाए गए। 2023 में भाजपा के रोहित साहू को विधायक चुना गया। साहू समाज का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके सें साहू समाज का ही विधायक चुने जाने से जनता को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में तीन नए मंत्रियों की शपथ हुई, लेकिन राजिम एक बार फिर खाली हाथ रह गया। इस उपेक्षा से जनता में निराशा और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री पद की उपेक्षा के साथ-साथ राजिम को अब तक जिला न बनाए जाने की नाराजगी भी क्षेत्र में गहराती जा रही है।